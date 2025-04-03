Полиция 38 стран закрыла крупную платформу для педофилов

Следователям из 38 стран удалось закрыть платформу с детской порнографией под названием Kidflix, услугами которой в даркнете только за время проведения расследования воспользовались 1,8 млн педофилов. Как передают вечером в среду, 3 апреля, мировые агентства, это стало самой масштабной операцией такого рода в Европе.
„Нам удалось нанести по детской порнографии мощный удар, один из самых мощных за последние десятилетия, если не за всю историю“, - подчеркнул в этой связи Гвидо Лиммер (Guido Limmer) - вице-глава земельного ведомства уголовной полиции Баварии, руководившего этой международной операцией под названием OP Stream.
По его данным, на платформе, не ограниченный по времени доступ к которой стоил 180 долларов, размещались фото и видео, изображавшие сексуальное надругательство над детьми, в том числе в тяжкой форме. Полиции на данный момент удалось выявить 1400 подозреваемых, 79 человек были задержаны. При этом, как указывается в сообщении, следователи отдают себе отчет в том, что работа по этому делу еще далека от завершения.
Международная операция против детской порнографии
В операции OP Stream принимали участие следователи не только из стран ЕС, но и из Албании, Новой Зеландии и других государств. В период с 10 по 23 марта они провели обыски на объектах в 31 стране. В жилищах подозреваемых при этом были обнаружены и конфискованы тысячи носителей данных и компьютеров, информацию на которых теперь предстоит проанализировать полиции.
Среди подозреваемых - не только пользователи, загружавшие с платформы порнографические материалы и смотревшие их, но и лица, которые могут быть непосредственно причастны к преступлению сексуального надругательства над детьми, пишет агентство dpa.
Уточняется, что в Германии обыски прошли во всех федеральных землях, кроме Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Шлезвига-Гольштейн. Обвинения в итоге были выдвинуты против 103 подозреваемых. При этом полиция смогла установить, что среди жертв надругательства, изображенных на конфискованном материале, - как минимум два ребенка из Германии.
39 детей взяты под защиту
Со своей стороны Европол сообщил, что по результатам операции под защиту были взяты в общей сложности 39 детей из разных стран мира. По данным ведомства, Kidflix представляет собой одну из самых крупных платформ с детской порнографией в мире.
Расследование по делу продолжалось с 2022 года. Сама платформа, по данным следствия, была создана киберпреступниками в 2021 году. 11 марта 2025 года германские и нидерландские следователи конфисковали сервер, на котором работала платформа Kidfix. К этому моменту на нем было доступно около 72 000 видео с детской порнографией.