Полиция 38 стран закрыла крупную платформу для педофилов

Следователям из 38 стран удалось закрыть платформу с детской порнографией под названием Kidflix, услугами которой в даркнете только за время проведения расследования воспользовались 1,8 млн педофилов . Как передают вечером в среду, 3 апреля, мировые агентства, это стало самой масштабной операцией такого рода в Европе.

„Нам удалось нанести по детской порнографии мощный удар, один из самых мощных за последние десятилетия, если не за всю историю“, - подчеркнул в этой связи Гвидо Лиммер (Guido Limmer) - вице-глава земельного ведомства уголовной полиции Баварии , руководившего этой международной операцией под названием OP Stream.

По его данным, на платформе, не ограниченный по времени доступ к которой стоил 180 долларов, размещались фото и видео, изображавшие сексуальное надругательство над детьми, в том числе в тяжкой форме. Полиции на данный момент удалось выявить 1400 подозреваемых, 79 человек были задержаны. При этом, как указывается в сообщении, следователи отдают себе отчет в том, что работа по этому делу еще далека от завершения.