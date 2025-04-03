2025.04.03 11:46

Полиция 38 стран закрыла крупную платформу для педофилов

 
Deutsche Welle
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото

По результатам международной операции OP Stream полиции удалось закрыть сайт Kidfix. Как указывает Европол, речь идет об одной из самых крупных платформ детской порнографии в мире.

Следователям из 38 стран удалось закрыть платформу с детской порнографией под названием Kidflix, услугами которой в даркнете только за время проведения расследования воспользовались 1,8 млн педофилов. Как передают вечером в среду, 3 апреля, мировые агентства, это стало самой масштабной операцией такого рода в Европе.

„Нам удалось нанести по детской порнографии мощный удар, один из самых мощных за последние десятилетия, если не за всю историю“, - подчеркнул в этой связи Гвидо Лиммер (Guido Limmer) - вице-глава земельного ведомства уголовной полиции Баварии, руководившего этой международной операцией под названием OP Stream.

По его данным, на платформе, не ограниченный по времени доступ к которой стоил 180 долларов, размещались фото и видео, изображавшие сексуальное надругательство над детьми, в том числе в тяжкой форме. Полиции на данный момент удалось выявить 1400 подозреваемых, 79 человек были задержаны. При этом, как указывается в сообщении, следователи отдают себе отчет в том, что работа по этому делу еще далека от завершения.

Международная операция против детской порнографии

В операции OP Stream принимали участие следователи не только из стран ЕС, но и из Албании, Новой Зеландии и других государств. В период с 10 по 23 марта они провели обыски на объектах в 31 стране. В жилищах подозреваемых при этом были обнаружены и конфискованы тысячи носителей данных и компьютеров, информацию на которых теперь предстоит проанализировать полиции.

Среди подозреваемых - не только пользователи, загружавшие с платформы порнографические материалы и смотревшие их, но и лица, которые могут быть непосредственно причастны к преступлению сексуального надругательства над детьми, пишет агентство dpa.

Уточняется, что в Германии обыски прошли во всех федеральных землях, кроме Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Шлезвига-Гольштейн. Обвинения в итоге были выдвинуты против 103 подозреваемых. При этом полиция смогла установить, что среди жертв надругательства, изображенных на конфискованном материале, - как минимум два ребенка из Германии.

39 детей взяты под защиту

Со своей стороны Европол сообщил, что по результатам операции под защиту были взяты в общей сложности 39 детей из разных стран мира. По данным ведомства, Kidflix представляет собой одну из самых крупных платформ с детской порнографией в мире.

Расследование по делу продолжалось с 2022 года. Сама платформа, по данным следствия, была создана киберпреступниками в 2021 году. 11 марта 2025 года германские и нидерландские следователи конфисковали сервер, на котором работала платформа Kidfix. К этому моменту на нем было доступно около 72 000 видео с детской порнографией.

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Deutsche Welle
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