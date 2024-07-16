Покушение на Трампа: почему Секретная служба позволила стрелку подобраться к бывшему президенту США?

Представитель Секретной службы США сообщил, что Крукс успел выстрелить несколько раз. Анализ, который газета The New York Times провела совместно с экспертом по акустике стрельбы, говорит о том, что стрелок успел выпустить две очереди. Первая состояла из трех выстрелов, вторая из пяти — то есть всего выстрелов было восемь.

Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания рядом с местом проведения митинга: по оценке отдела расследований Би-би-си Verify, между ним и Трампом было около 130 метров.

20-летний Томас Крукс попытался застрелить бывшего президента США Дональда Трампа через несколько минут после того, как тот начал выступление на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Как развивались события и что можно сказать о стрелке?

Би-би-си поговорила о покушении с ведущим снайпером британского спецназа, изучила мнения экспертов в области безопасности и рассказывает, как устроена охрана митингов и с какими вопросами столкнется Секретная служба во время расследования.

Правоохранительные органы обнаружили на месте преступления полуавтоматическую винтовку типа AR — это один из самых популярных видов оружия в США. Это оружие позволяет быстро убить максимальное число людей.

„Видео указывает на, что оружие стрелявшего, похоже, было плохо пристреляно или вообще не пристреляно [пристрелка оружия — это пробная стрельба сериями для изучения боя оружия и внесения необходимых поправок для повышения точности — Би-би-си]. Выстрелы легли не в одну область. Для винтовки этого образца это очень низкая точность“, — объяснил он.

По просьбе Русской службы Би-би-си видео стрельбы проанализировал один из ведущих снайперов сил спецназа Великобритании. Он попросил не указывать его имя, поскольку является действующим сотрудником вооруженных сил.

Эксперт сделал вывод, что Крукс целился Трампу в голову — что также указывает на то, что молодой человек не был профессионалом.

Снайпер британской армии, говорившей с Би-би-си, предположил, что нападавший никогда раньше не направлял оружие на людей: „У меня сложилось впечатление, что он был крайне взволнован перед стрельбой. Он выпалил несколько раз подряд без малейших пауз, а потом еще. Похоже на стрельбу под влиянием эмоций. Я не увидел в его действиях логики или следования алгоритмам, которым учат снайперов“.

Продажа такого типа оружия была временно запрещена в США в 1994 году, но запрет истек в 2004-м, и продлить его не удалось. Начиная с 2010-х годов, такие винтовки много раз применялись в США при массовых шутингах — стрельбе по мирным людям в общественных местах, в первую очередь, в школах.

После того, как в 1901 году 25-й президент США Уильям Мак-Кинли умер в результате покушения, Секретной службе поручили защищать главу государства и его семью. Сейчас это ее основная функция — в этом смысле ведомство можно сравнить с российской ФСО.

Это ведомство, которое формально входит в структуру Министерства внутренней безопасности. Его создали в 1865 году еще при Аврааме Линкольне — тогда для борьбы с фальшивомонетчиками.

Сразу после того, как раздались выстрелы (многие очевидцы сравнивали их звуки с разрывами петард), Трамп схватился за правое ухо и пригнулся. К нему сразу же бросились охранявшие его агенты Секретной службы США.

„Голова — это крайне подвижная цель, профессиональные стрелки стараются выбирать другие точки, если это возможно. Но для меня очевидно, что нападавший мало тренировался в прицельной стрельбе. В противном случае результат был бы другим, особенно со 130 метров“, — отметил он.

Позже кандидат от республиканцев сообщил, что получил пулевое ранение в ухо и чувствует себя нормально. Но один из зрителей, пожарный-волонтер, после начала стрельбы закрыл собственным телом членов своей семьи и скончался на месте от пулевого ранения в голову. Еще двое человек были тяжело ранены.

Через несколько секунд после начала стрельбы снайпер Секретной службы убил Крукса. Убедившись, что стрелок больше не представляет опасности, силовики помогли Трампу подняться, а затем сопроводили его до автомобиля, который увез бывшего президента в больницу.

Секретная служба продолжает охранять американских президентов даже после того, как срок их полномочий истек. Кроме того, она защищает вице-президента и основных кандидатов на президентское кресло. То есть у Секретной службы были сразу две причины охранять Дональда Трампа.

По словам Макмиллана, обычно во время подготовки митингов Секретная служба заранее прибывает на место событий и оценивает, какие ресурсы нужны для защиты охраняемого лица. Чтобы провести такую оценку, периметр делят на три условных категории: внутренний, средний и внешний.

Бывший офицер полиции Тим Макмиллан, лично участвовавший в охране нескольких президентов США, рассказал как именно готовятся к публичным выступлениям политиков, на странице своего аккаунта в сети Х (бывший твиттер).

Главный вопрос к Службе звучит так: как ее специалисты вообще допустили, что человек с винтовкой смог оказаться на расстоянии выстрела от бывшего президента?

Несмотря на то, что и Трамп, и президент США Джо Байден поблагодарили Секретную службу за оперативную реакцию, ведомство столкнулось с серьезной критикой и перспективой парламентского расследования.

По мнению Макмиллана, здание, с которого велась стрельба, должны были включить в категорию „средний периметр“. А снайперы Секретной службы, находившиеся на крыше за спиной Трампа, отвечали за сканирование внешнего периметра и искали опасность на дистанции гораздо дальше 150 метров.

„И, наконец, есть внешний уровень, который охватывает угрозы на большом расстоянии. Это может включать в себя информацию о борьбе со снайперами, поддержку киберразведки и защиту от радиационной и химической опасности“, — заключает он.

„Внутренний уровень — это непосредственная защита. Это как раз те сотрудники, которые прибежали и обступили Трампа после первых выстрелов, — объясняет эксперт. — Задача второго уровня — выявлять и защищать охраняемое лицо от угроз среднего радиуса действия, например, от толпы. Задачи этого уровня в основном решают сотрудники местных правоохранительных органов и органов штата, временно прикрепленных к секретной службе. Я работал как раз на этом уровне“.

С Макмилланом согласен и британский снайпер, поговоривший с Би-би-си: „Обычно нам ставят задачи следить за обстановкой на возвышенностях от 200 до 300-400 метров. Как снайпер ты не ожидаешь, что злоумышленник может занять позицию в 100-150 метрах от цели. Ты ищешь опасность на большем отдалении“.

Один из собеседников канала, знающий о планах подготовки к митингу, сказал, что кто-то из силовиков должен был либо находиться непосредственно на крыше, либо охранять здание от посторонних. Почему этого не произошло — неясно.

Как утверждают два источника NBC News, во время подготовки к мероприятию сотрудники Секретной службы идентифицировали здание, с которого стрелял Крукс, как потенциальную уязвимость.

„До начала мероприятия снайперы обычно рассматривают в бинокль все места, откуда потенциально может быть произведен выстрел в охраняемое лицо, — отметил британский снайпер, поговоривший с Би-би-си. — Для каждой такой потенциально опасной точки мы делаем необходимые расчеты, например, какие будут поправки на высоту и отклонение. Эти данные записываются. Таким образом снайпер точно знает, какую поправку нужно сделать в случае стрельбы“.

По словам пресс-секретаря Секретной службы Энтони Гуглиелми, всего на митинге работали четыре команды снайперов: две — от Секретной службы, еще две — от местной полиции. Гуглиелми сообщил, что снайпер Секретной службы увидел Крукса уже после того, как тот открыл стрельбу, и сразу же застрелил его.

Один из таких очевидцев в первые минуты после случившегося дал интервью корреспонденту Би-би-си Гэри О’Донохью, который освещал митинг в Пенсильвании. Мужчина по имени Грег рассказал, что он внезапно увидел, как неизвестный пытается забраться на соседнюю постройку.

Как стало понятно почти сразу после покушения на Трампа, еще до начала стрельбы молодого человека с оружием видели простые зрители митинга. Внутрь охраняемой площадки попали не все желающие — некоторые сторонники Трампа слушали его, стоя в непосредственной близости от здания, на которое вскарабкался Крукс.

„Именно эта подготовка позволила снайперам Секретной службы быстро и точно застрелить нападавшего после того, как тот открыл огонь“, — заключает наш собеседник.

„Мы заметили, как этот парень ползет на крышу здания рядом с нами, в 50 футах [примерно 15 метров — Би-би-си] от нас, — сказал Грег. — У него была винтовка, мы отчетливо видели его с винтовкой“. Он и другие очевидцы немедленно указали на мужчину полицейским.

„Следующее, что я подумал: почему Трамп все еще говорит? Почему его не убрали со сцены? — рассказал Грег. — Я стою там, указывая на него… И следующее, что происходит — раздаются выстрелы“.

История Грега звучала настолько невероятно, что сначала и Би-би-си, и другие СМИ опубликовали интервью с уточнением, что не могут оперативно верифицировать его рассказ. Быстро выяснилось, что этот рассказ был правдивым.