Покушение на премьер-министра Словакии Фицо: вице-премьер говорит, что угрозы жизни нет

Покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

«Насколько мне известно, операция прошла хорошо. Думаю, что в конце концов он выживет, — сказал Тараба. — На данный момент его жизнь не находится под угрозой».

Однако в эфире Би-би-си вице-премьер Словакии Томаш Тараба сказал, что проведенные врачами мероприятия прошли успешно, и угрозы для жизни нет.

«Премьер-министр находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность, и он все еще в операционной», — сказал журналистам глава МВД страны Матус Сутай Эсток в больнице города Банска-Бистрица, куда доставили Фицо.

Вечером сообщалось, что 59-летнего Фицо оперировали более трех часов, он находится в критическом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

Журналисты также выяснили, что мужчина написал три поэтических сборника и является членом Ассоциации словацких писателей.

Словацкие СМИ сообщали, что подозреваемый был основателем литературного клуба родом из города Левице и активистом либеральной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

Глава МВД также сообщил на пресс-конференции, что Фицо получил ранение в живот.

Вечером министр внутренних дел Матус Сутай Эсток фактически подтвердил эти сообщения. «Думаю, я могу это подтвердить, да», — сказал он журналистам.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист.

На кадрах с места событий было видно, что охранники уносят раненого Фицо и сажают его в машину, а полицейские задерживают нападавшего.

Ассоциация написала в фейсбуке, что этот человек действительно был ее членом с 2015 года, и добавила, что если личность стрелка будет подтверждена, то его членство будет немедленно аннулировано.

В социальных сетях появилось видео, снятое после задержания, на котором мужчина говорит, что стрелял в Фицо, так как не согласен с политикой правительства страны.

Сын предполагаемого стрелка сказал словацкому изданию aktuality.sk, что он «не понимает, о чем думал отец, что он планировал и почему это произошло». Он также добавил, что отец легально владел оружием.

Мировая реакция на покушение

Президент США Джо Байден осудил «ужасающий акт насилия» и заявил, что американское посольство находится в «тесном контакте» с правительством Словакии и «готово помочь».