Поиск рабочих в обрушившемся тоннеле на севере Индии

 
Euronews
ФОТО: Scanpix
Спасатели закачали кислород попавшим в ловушку строителям и пытаются к ним пробиться. Тоннель на севере Индии, в котором работали люди, обрушился из-за схода оползня.

Спасатели пытаются найти более 30 рабочих, застрявших в обрушившемся автодорожном туннеле на севере Индии. В понедельник они продолжили раскапывать сошадший оползень и части рухнушей конструкции, чтобы добраться до людей.

По данным полиции, все строители находятся в безопасности, с ними установлен контакт, обеспечена подача килосрода и воды.

Сход оползня и обрушение туннеля произошли в воскресенье в Уттаракханде, горном штате, известном индуистскими храмами, привлекающими множествло паломников и туристов. В последние годы в Уттаракханде идёт масштабное строительство домов и дорог. Попавшие в ловушку рабочие прокладывали дорогу Чардхэм, флагманский проект федерального правительства, соединяющий различные места паломничества.

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Источник
Euronews
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