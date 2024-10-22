Похоже на подводный город: в Балтийском море у берегов Курземе нашли необычные структуры

Выяснилось, что морское дно здесь сильно отличается от других мест в Балтийском море. Если в других районах дно покрыто камнями, то здесь просматриваются черты, похожие на городскую инфраструктуру. Ингрида Андерсоне, ведущий научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии, сравнивает подводную структуру мели с небольшим городом. Ледник оставил обнажения моренной глины высотой в несколько метров. Образовавшиеся между ними долины напоминают городские кварталы и улицы. Под водой также есть несколько „высотных“ зданий и большие „мощеные булыжником“ площади, которые покрыты моллюсками. Здесь обитают камбала, треска, толстолобик и другие жители моря.