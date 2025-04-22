Похороны папы Франциска пройдут 26 апреля

В среду, 23 апреля, в 09.00 (10.00 мск) гроб с телом понтифика доставят из часовни Дома Святой Марфы - резиденции понтифика - в папскую базилику Святого Петра в Ватикане, чтобы верующие могли попрощаться с ним. В своем завещании папа Франциск распорядился, чтобы его похороны были организованы менее пышно. Так, его тело выставят в соборе Святого Петра не на катафалке вне гроба, а в простом деревянном гробу, обитом цинком, со снятой крышкой.