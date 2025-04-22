Похороны папы Франциска пройдут 26 апреля

Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля в 10.00 по местному времени, сообщали пресс-служба Ватикана во вторник, 22 апреля. Заупокойное богослужение пройдет на площади Святого Петра в Ватикане.
В среду, 23 апреля, в 09.00 (10.00 мск) гроб с телом понтифика доставят из часовни Дома Святой Марфы - резиденции понтифика - в папскую базилику Святого Петра в Ватикане, чтобы верующие могли попрощаться с ним. В своем завещании папа Франциск распорядился, чтобы его похороны были организованы менее пышно. Так, его тело выставят в соборе Святого Петра не на катафалке вне гроба, а в простом деревянном гробу, обитом цинком, со снятой крышкой.
Похоронен понтифик будет, в соответствии с его завещанием, не в соборе Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это - отход от традиции, согласно которой глав Римско-католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.
Президент ФРГ и другие мировые лидеры посетят похороны Франциска
22 апреля официальная представительница президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), отвечая на журналистский запрос, подтвердила, что глава германского государства намерен посетить похороны папы Франциска.
Ранее, 21 апреля, в письме с выражениями соболезнования по поводу кончины понтифика, обращенном к декану Коллегии кардиналов, кардиналу Джованни Баттисте Ре, Штайнмайер подчеркнул особую приверженность папы Франциска заботе о бедных и обездоленных. „Мы все можем быть благодарны Франциску и его благотворной деятельности“, - говорилось в том письме президента ФРГ.
О своем намерении посетить похороны главы Римско-католической церкви, среди прочих, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Лула да Сильва и президент Аргентины - родной страны папы Франциска - Хавьер Милей.
Несколько украинских СМИ пишут со ссылкой на источники, что посетить похороны Франциска планирует и президент Украины Владимир Зеленский.
Между тем президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на похороны папы римского Франциска, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. „Нет, таких планов у президента нет“, - цитирует агентство „Интерфакс“ ответ представителя Кремля на вопрос журналистов, намерен ли Путин посетить похороны понтифика и получал ли он соответствующее приглашение из Ватикана. Решение о том, кто будет представлять Россию на этой траурной церемонии, пока не принято, добавил Песков.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни, после перенесенной пневмонии. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и последовавший за ним „необратимый сердечно-сосудистый коллапс“.