Погранслужба Польши: почти все задержанные на границе с Беларусью мигранты имеют российские визы

По его словам, это означает, что основным направлением, с которого иностранцы въезжают в Беларусь, является Россия. Швед связывает это с закрытием некоторых прямых авиарейсов из стран Ближнего Востока в Беларусь.

В настоящее время на границе, как сказал он, все чаще появляются граждане Индии и Пакистана, тогда как вначале это были в основном жители Ближнего Востока и Африки, а также Афганистана. Швед также указал на то, что сейчас практически нет женщин с детьми.

Польские пограничники ведут постоянный мониторинг на границе. По словам Конрада Шведа, теперь иностранцы не стоят возле границы, они ждут в близлежащих городах, чтобы пересечь границу с Польшей. И несмотря на то, что забор на границе с Беларусью значительно снизил давление на польский участок государственной границы, попытки нелегального проникновения в Евросоюз по-прежнему предпринимаются, отметил он.