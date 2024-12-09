Поджог синагоги в Австралии квалифицирован как теракт

Полиция Австралии расценивает поджог синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне как террористический акт , заявил в понедельник, 9 декабря, комиссар полицейского управления штата Виктория Шейн Паттон. К дальнейшему расследованию дела присоединится Австралийское бюро по борьбе с терроризмом.

Пожар в одной из крупнейших в Австралии синагог Адасс-Исраэль произошел ранним утром 6 декабря. Свидетели рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что видели нескольких поджигателей в масках, который обливали стены и двери здания горючей жидкостью. В результате пожара пострадал один человек, а здание синагоги получило значительные разрушения.