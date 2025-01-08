Подрыв Cybertruck в США: Подозреваемый использовал ChatGPT

На пресс-конференции следователи огласили выдержки из прощального письма солдата, в котором тот называет США лучшей страной в мире, которая „в настоящее время смертельно больна и движется к своему краху“. Свои действия военный назвал „не терактом, а тревожным звонком“. „Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Чем еще лучше донести свою точку зрения, если не трюком с фейерверками и взрывчаткой?“ - говорится в письме.