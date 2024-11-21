Подоляк в интервью Delfi о межконтинентальной ракете: партнеры не предупреждали Украину

„Для нас загадочное поведение вчера целого ряда посольств, которые нагнетали панику на 1001 день войны“, - сказал он.

„Никаких дополнительных разведданных никто не предоставлял. Они же вчера вечером уже (заявили), что завтра посольство США будет работать в стандартном режиме. Мы так и не поняли, что это было и зачем это было нужно“, - возмутился советник.