2024.11.21 16:38

Подоляк в интервью Delfi о межконтинентальной ракете: партнеры не предупреждали Украину

 
ru.DELFI.lt
Rusija atakavo Dniprą
Rusija atakavo Dniprą
ФОТО: Soc. tinklų

Партнеры не сообщали Украине о дополнительных угрозах вчера, 20 ноября, когда россияне нанесли удар новым типом вооружения по Днепру (вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой, по версии Воздушных Сил Украины). Об этом сказал в эфире Delfi советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он настаивал, что тип ракеты еще должны определить экспертизы.

Подоляк назвал вчерашнее закрытие посольств США и других стран „нагнетанием паники“.

„Для нас загадочное поведение вчера целого ряда посольств, которые нагнетали панику на 1001 день войны“, - сказал он.

Несмотря на сообщение посольства США накануне о „конкретной информации“, касающейся возможного удара армии РФ, каких-либо дополнительных данных Киев не получал.

„Никаких дополнительных разведданных никто не предоставлял. Они же вчера вечером уже (заявили), что завтра посольство США будет работать в стандартном режиме. Мы так и не поняли, что это было и зачем это было нужно“, - возмутился советник.

Подоляк не смог подтвердить, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, о запуске которой из Астраханской области России этим утром заявили Воздушные Силы Украины.

„Необходимо подождать, пока будут проведены соответствующие экспертизы“, - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ВСУ заявили об ударе по украинскому Днепру российской межконтинентальной баллистической ракетой. Также россияне запустили аэробалистическую ракету Х-47М2 „Кинжал“ и семь крылатых ракет Х-101. Армия РФ атаковала предприятия и критическую инфраструктуру, уточнили ВСУ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проводятся экспертизы по этой ракете.

„Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики: скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон“, - подчеркнул украинский лидер.

Украинские СМИ допускают, что это могла быть баллистическая ракета средней дальности РС-26 „Рубеж“.

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