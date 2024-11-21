Подоляк в интервью Delfi о межконтинентальной ракете: партнеры не предупреждали Украину

Подоляк назвал вчерашнее закрытие посольств США и других стран „нагнетанием паники“.
„Для нас загадочное поведение вчера целого ряда посольств, которые нагнетали панику на 1001 день войны“, - сказал он.
Несмотря на сообщение посольства США накануне о „конкретной информации“, касающейся возможного удара армии РФ, каких-либо дополнительных данных Киев не получал.
„Никаких дополнительных разведданных никто не предоставлял. Они же вчера вечером уже (заявили), что завтра посольство США будет работать в стандартном режиме. Мы так и не поняли, что это было и зачем это было нужно“, - возмутился советник.
Подоляк не смог подтвердить, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, о запуске которой из Астраханской области России этим утром заявили Воздушные Силы Украины.
„Необходимо подождать, пока будут проведены соответствующие экспертизы“, - подчеркнул Подоляк.
Напомним, ВСУ заявили об ударе по украинскому Днепру российской межконтинентальной баллистической ракетой. Также россияне запустили аэробалистическую ракету Х-47М2 „Кинжал“ и семь крылатых ракет Х-101. Армия РФ атаковала предприятия и критическую инфраструктуру, уточнили ВСУ.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проводятся экспертизы по этой ракете.
„Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики: скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон“, - подчеркнул украинский лидер.
Украинские СМИ допускают, что это могла быть баллистическая ракета средней дальности РС-26 „Рубеж“.