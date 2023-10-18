Подоляк о поставках ATACMS: количество ракет будет сюрпризом для России

Отвечая на вопрос, сколько еще ожидается поставок американских ракет дальнего радиуса действия ATACAMS, советник отметил, что он не может раскрыть точное число ракет: "Мы официально не говорим об объёме техники, которую получаем, потому что это должно быть сюрпризом для нашего оппонента".
Михаил Подоляк подчеркнул, что главная проблема сегодняшнего этапа войны – это остаточное доминирование России в воздухе. Из-за того, что большое количество аэродромов расположены близко к линии фронта, Россия имеет преимущество.
"Россия может спокойно вертолётами и самолётами тактической авиации уничтожать наступающие порядки, и нам, безусловно, нужно с этим что-то делать. Тут есть несколько решений, и одно из них это, конечно, дальнобойная ракета, - сказал М. Подоляк. - Дальнобойная ракета позволяет существенно поднажать на места скопления как тактической авиации, так и вертолётной техники".
Подоляк уточнил, что ракеты "эффективно себя проявили" при ударах по российским авиабазам на территориях, оккупированных РФ.
По словам советника, Украина продолжает придерживаться договорённости использовать дальнобойную иностранную технику только по оккупированной территории Украины, и не использовать её по территории Российской Федерации.
Кроме того, советник главы офиса президента сказал, что Украине необходимо сломать преимущество России в воздухе как можно скорее: "Для этого у нас должны быть уравновешивающие инструменты, а дальнобойная ракета как раз и является таким инструментом. Украина должна иметь все необходимые средства, чтобы Россия абсолютно точно пришла к фатальному для себя финалу в этой войне".