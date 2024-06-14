Подлодка США прибыла к берегам Кубы вслед за визитом ВМФ РФ

Американская подлодка выполняет миссию „обеспечения национальной безопасности и глобальной безопасности в море“, говорится в сообщении. В нем же указано, что „местонахождение и транзит судна были запланированы ранее“.

США не считают российские корабли угрозой, но внимательно следят за ними

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, визит российских военных кораблей не представляет угрозы для США, но за их передвижениями продолжают внимательно следить. „Это не сюрприз. Мы уже видели, как они совершали подобные заходы в порт“, - сказала Сингх на пресс-конференции 12 июня.



Визит кораблей ВМФ РФ на Кубу