Поддержка Израиля, пересмотр помощи Палестине, борьба с полиомиелитом. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия собирается проверить, как X выполняет собственное пользовательское соглашение в отношении полученных от пользователей уведомлений о незаконном контенте, обрабатывает жалобы, выявляет риски и принимает меры по их снижению. Свой ответ соцсеть, принадлежащая миллиардеру Илону Маску , должна предоставить в течение октября; ЕК изучит эти данные и в случае необходимости начнет расследование. Отказ от предоставления информации или использование ложных сведений может привести к штрафу. Генеральный директор X Линда Яккарино уже заявила , что модераторы удалили или маркировали сотни аккаунтов и тысячи постов, связанных с атакой "Хамас" и нарушающих требования платформы.

Что случилось? В среду Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявили о начале сотрудничества в рамках кампании по искоренению полиомиелита и укреплению глобальной системы здравоохранения. Партнерами инициативы, ответственными за ее исполнение, стали Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ. Бюджет кампании составит 1,1 млрд евро и будет направлен в первую очередь на помощь нуждающимся странам. “Мы будем инвестировать в более мощные системы здравоохранения во всем мире, а также в местное производство и администрирование вакцин и лекарств там, где это больше всего необходимо. Глобальное сотрудничество помогло нам положить конец пандемии COVID-19. Теперь это поможет нам избавиться от полиомиелита раз и навсегда”, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.