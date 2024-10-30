Поддержка или предательство Украины — чего ждать от выборов в США?

Дипломатия стала частью ее полномочий уже на посту вице-президента в администрации Байдена, когда ей были поручены переговоры с лидерами стран Центральной Америки с целью остановить массовую миграцию в США. Эта миссия не привела к успеху: по меньшей мере 8 млн человек незаконно пересекли южную границу США за время президентства Байдена — в три раза больше, чем за первый срок Трампа.

Камала Харрис строила карьеру в Калифорнии и переехала в Вашингтон в 2017 году, когда была избрана в Сенат США. Там она занималась в основном внутренней политикой.

Внешняя политика была сферой экспертизы Джо Байдена в течение большей части полувека, который он провел на посту сенатора, вице-президента и наконец президента США. Он вел переговоры с Голдой Меир, Маргарет Тэтчер, Алексеем Косыгиным, Муаммаром Каддафи, Михаилом Саакашвили и Виктором Ющенко.

Сейчас у республиканцев большинство в нижней Палате представителей, а у демократов — в Сенате; но соцопросы предрекают рокировку , в которой верхняя палата станет республиканской, а нижняя — демократической.

5 ноября американцы выбирают не только президента, но и членов обеих палат Конгресса.

Ее слова звучат обнадеживающе для Украины, но есть нюанс.

Харрис говорит, что в случае победы она продолжит курс Байдена по поддержке Украины, отправляя военную помощь, отказываясь от переговоров с Кремлем без участия Киева и уважая право Зеленского решать, на каких условиях его страна готова к прекращению огня.

В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и к задачам Харрис добавилась поддержка Киева. Она встречалась с президентом Владимиром Зеленским уже семь раз, участвовала в переговорах с союзниками по НАТО и представляла США на Мюнхенской конференции по безопасности.

И те, и другие, вне зависимости от личных взглядов, будут прислушиваться к Трампу, если он призовет блокировать инициативы Белого дома. Так уже было в 2023-2024 годах, когда по его инициативе республиканское большинство в нижней палате Конгресса восемь месяцев блокировало выделение средств Киеву — это было связано не собственно с Украиной, а со спором вокруг миграционного кризиса .

В случае республиканского контроля над Сенатом можно ожидать разных сценариев. Молодые правые популисты, вроде кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса и сенаторов Тома Коттона и Джоша Хоули, выступают против военной помощи Украине. Но старая гвардия их партии считает противостояние путинской России стратегическим интересом США.

Поддержка США всегда поступала слишком поздно, и ее было слишком мало, говорится в статье под заголовком „Грядущее предательство Украины “ на сайте Королевского института оборонных исследований (RUSI). В ней бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси напоминает, что Байден одной рукой помогал Украине, а другой — осторожничал, пытаясь предотвратить превращение конфликта в ядерный.

В Америке и в Европе „распространяются цинизм и усталость, и даже самые убежденные сторонники Украины признают, что возможности Запада поддерживать Киев в войне начинают иссякать“, пишет обозреватель Washington Post Ишаан Тарур .

Но даже оптимистичный для Украины сценарий, в котором Харрис становится президентом и продолжает линию Байдена при поддержке обеих палат Конгресса, оставляет воюющую страну в крайне сложном положении.

Источники газеты Financial Times в окружении Харрис говорят о том, что она не будет добиваться немедленного перемирия в ущерб интересам Украины, но поддержит усилия по окончанию войны.

„Самым вероятным исходом войны будет временное оставление части территории Украины под российской оккупацией“, — сказал президент Чехии Петр Павел в сентябре.

Столкнувшись с упорным нежеланием Соединенных Штатов одобрять более радикальные меры, за последние месяцы даже ближайшие друзья Украины стали сомневаться в шансах ВСУ выйти на границы 1991 года.

„В результате Украина чувствует, что она получила достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить“, — пишет эксперт. Эта политика, скорее всего, продолжится и при Харрис, пишут авторы анализа Brookings Institution , либерального исследовательского центра в Вашингтоне.

Но нейтральный взгляд на внешнюю политику Трампа обнаруживает в ней и несколько четких принципов, таких как курс на противостояние с Китаем и неприязнь к войнам и вооруженным конфликтам.

Либеральные оппоненты Дональда Трампа описывают его внешнюю политику как непредсказуемую импровизацию, движимую симпатией к авторитарным лидерам вроде Владимира Путина или анти-либерально настроенным главам демократических государств, от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и венгерского премьера Виктора Орбана до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По плану Зеленского это предполагает приглашение и затем вступление Украины в НАТО, но Харрис пока что не высказывалась однозначно на этот счет. В интервью CBS она сказала, что займется этим вопросом, „когда и если до него дойдет дело“.

Проблема в том, что Трамп не говорит, как он планирует это сделать.

Войну в Украине Трамп тоже считает необходимым остановить как можно скорее. Он даже обещал договориться о прекращении огня за 24 часа, если будет избран президентом, но оговаривался, что во всяком случае достигнет этого до инаугурации в январе 2025-го.

За четыре года в Белом доме и почти столько же в статусе бывшего президента он последовательно выступал против военных конфликтов — и с участием США, и вообще. Например, несмотря на свою безусловно произраильскую позицию, экс-президент высказывался о необходимости прекращения войны в Газе.

Эта оценка отчасти объясняется сообщениями в американских СМИ о том, что план Трампа предполагает фактическую сдачу Украиной своих территорий — в первую очередь, сдачи Крыма и Донбасcа. В этих публикациях приводятся слова людей, говоривших на эту тему с самим президентом или его советниками.

„Он говорит: „Да я все это в первый же день закончу“. Но знаете, что это значит на самом деле? Речь идет о капитуляции“, — сказала Камала Харрис .

„У меня есть очень четкий план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть идея, не совсем план, а скорее идея в отношении Китая, — сказал Трамп в сентябре . — Но я не могу раскрыть эти планы, потому что если я раскрою их, я не смогу их воплотить. Они не будут успешными. Неожиданность — часть [успеха]“.

Однако есть в окружении экс-президента и интернационалистское крыло, которое считает противостояние путинской России важным принципом внешней политики США. Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь в администрации Трампа, в статье „Мирный план Трампа для Украины “ обещает ужесточение санкций против Москвы и вступление Украины в НАТО в случае победы республиканского кандидата на выборах.

Однако позиции разных фигур в окружении Трампа различаются кардинально и отражают скорее их личные взгляды. Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс — один из самых ярых критиков помощи Украине. Он выступает за заморозку конфликта по линии соприкосновения и прекращение поставок вооружений. Цель Зеленского восстановить Украину в границах 1991 года он называет фантастикой . Такие же взгляды публично выражали другие сторонники Трампа, чьи взгляды принято характеризовать как изоляционистские.

Примером из прошлого может служить блокировка поставок противотанковых комплексов „Джавелин“ из США в Украину в 2019 году, когда Зеленский отказался открывать расследование против Байдена по просьбе Трампа. Этот инцидент лег в основу импичмента, который Трампу объявила нижняя палата Конгресса, находившаяся под контролем демократов.

Что будет, если Трамп победит на выборах, предложит Зеленскому и Путину сделку и Зеленский ее отвергнет? Фигуры из популистского крыла Республиканской партии давали понять, что тогда Белый дом прекратит военную и финансовую помощь Украине.

Но Трамп настаивает на том, что будет вести параллельные переговоры и с Путиным, и с Зеленским. Это идет вразрез с политикой администрации Джо Байдена, которая считает суверенным правом Киева решать условия будущего перемирия.

К кому из этих двух групп прислушается Трамп, если победит, неизвестно.

Невозможно предсказать и как сложатся отношения Белого дома с Кремлем, если Трамп будет избран на второй срок. В риторике демократов лидер республиканцев — обожатель Путина и чуть ли не агент ФСБ. Сам Трамп утверждает, что у него прекрасные отношения с Путиным.

Скептическое отношение Трампа к НАТО тоже может помешать военной помощи Украине. Экс-президент убежден, что члены альянса полагаются на защиту Америки вместо того, чтобы увеличивать собственные оборонные расходы. И если раньше его требования к союзникам вызывали возмущение в Европе, то после вторжения России в Украину все изменилось. В этом году 23 члена альянса обещают потратить 2% своего ВВП на оборону; в 2022-м этого порога достигали девять стран, а в 2014-м — всего три.

В те же годы Вашингтон вышел из соглашений о контроле за вооружениями — двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который заключили еще Рональд Рейган и Михаил Горбачев, и многостороннего Договора по открытому небу. Россия вышла из них вслед за США.

Но реальная история отношений первой администрации Трампа с Кремлем сложнее и либеральной карикатуры, и бравады самого экс-президента. В годы его правления вводились новые санкции, 60 российских дипломатов были высланы из США, а в Сиэтле было закрыто генконсульство России.

В последнее время Трамп, ссылаясь на венгерского премьера Виктора Орбана, любит рассказывать, что Россия его боялась. Он говорит, что в годы его правления Путин уже подумывал о полномасштабном вторжении в Украину, но он, Трамп, российского лидера от этого отговорил. В недавнем интервью он даже утверждал, что пригрозил Путину ударом по Москве. (В Кремле отказались комментировать это заявление).

Именно Трамп в 2017 году снял эмбарго на поставки американских противотанковых комплексов „Джавелин“ в Украину.

Все это привело к тому, что Путин без ностальгии вспоминает это время: „Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России“.

И вне Украины у администрации Трампа было мало общего с Кремлем. Санкции против Венесуэлы и Кубы, выход из ядерной сделки с Ираном, убийство иранского генерала Касема Сулеймани, перенос посольства в Иерусалим и признание израильского суверенитета над Голанскими высотами — все эти шаги Москва критиковала.