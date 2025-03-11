Поддерживаемые США курдские ополченцы согласились объединиться с силами нового правительства Сирии

В соглашении, которое предусматривает полное прекращение боевых действий, говорится, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС, SDF) передадут государственным властям контроль над пограничными пунктами, аэропортом и критически важными для страны нефтяными и газовыми месторождениями региона.
Документ также признает курдское меньшинство „неотъемлемой частью сирийского государства“ и гарантирует „права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе“.
Командующий СДС Мазлум Абди и временный президент Ахмед аш-Шараа подписали соглашение в Дамаске. Мазлум Абди назвал это „реальной возможностью построить новую Сирию“.
„Мы привержены построению лучшего будущего, которое гарантирует права всех сирийцев и отвечает их чаяниям мира и достоинства“, — написал он в понедельник вечером на своей странице в X.
Это важный шаг аш-Шараа на пути к объединению расколотой страны после того, как в декабре суннитская исламистская группировка, возглавившая наступление повстанцев, свергла президента Башара Асада.
Масштабы и трудности этой задачи стали особенно очевидны после вспышки насилия на западе Сирии. Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, заявил, что 973 мирных жителя были убиты в ходе примерно 30 нападений на алавитов в пятницу и субботу в городах, которые расположены на западном морском побережье.
Подписание соглашения также может привести к деэскалации конфликта между СДС и соседней Турцией, а также смягчить напряженность в отношениях с поддерживаемыми Турцией бывшими сирийскими повстанческими группировками, которые пытаются вытеснить альянс из районов вблизи границы.