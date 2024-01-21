Подделок оливкового масла все больше: как распознать настоящий сорт extra-virgin?

Если вы заказываете в ресторане оливковое масло extra-virgin, на всякий случай, лучше внимательно проверьте этикетку.

По данным Европола, продажа поддельного оливкового масла стала "обычной практикой".

Предупреждение прозвучало после того, как в ноябре власти изъяли 260 000 литров поддельного продукта в ходе скоординированных рейдов в Италии и Испании.

Менее двух месяцев спустя около пятидесяти ресторанов попали под следствие по той же причине в Риме, что вызвало новые опасения.

Как определить, что оливковое масло настоящее?

Некоторые мошенники подменяют драгоценное "жидкое золото" гораздо более дешевым растительным маслом.

Обычное растительное масло прозрачное, поэтому его подкрашивают хлорофиллом, чтобы придать зеленый оттенок, и каротиноидами, чтобы добавить желтого. В результате получается цвет, похожий на цвет оливкового масла.

Однако даже если внешне они похожи, разница между ними огромная.