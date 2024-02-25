Подарок природы: в Латвии на берегу моря нашли янтарь внушительных размеров

„Сегодня я не знаю, куда деть свое счастье! Петь? Кричать? Танцевать? Бегать? Налить вина? Испечь что-то особенное? Все!“, – говорит Илзе.

Как рассказала Bez Tabu жительница Вентспилса, ее внутренний ребенок не может перестать радоваться находке. Она часто гуляет по берегу моря, и несколькими днями ранее нашла несколько чудесных, но небольших камешков янтаря. Но в воскресенье утром у нее появилось особое ощущение, что ей нужно идти на берег моря. „Когда я проснулась в воскресенье, у меня было ощущение, что я должна пойти к морю. Я взяла свою собаку и пошла к морю“, – рассказывает она в разговоре.

Во время прогулки она уже нашла 10 небольших, но достаточно крупных янтарей, чему была очень рада, но тут перед ее глазами появился огромный кусок янтаря. В голове у нее было две мысли: он принадлежит ей, и в то же время она не верила, что ей удалось найти что-то подобное.