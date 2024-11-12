Под завалами дома в Кривом Роге нашли тела женщины и 3 детей

По сведениям онлайн-издания „Украинская правда “ , все погибшие были членами одной семьи: жертвами российского удара стали мать и ее сыновья в возрасте 10 и 2 лет, а также двухмесячная дочь.

Четыре человека - одна женщина и трое детей - стали жертвами попадания 11 ноября российской ракеты в пятиэтажку в Кривом Роге. Как сообщил утром вторника, 12 ноября, глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, из-под завалов дома к тому моменту извлекли тело третьего ребенка: девочке не было и года.

Накануне местные власти сообщили, что число пострадавших при ударе российской баллистической ракетой по многоэтажке в Кривом Роге составило 14 человек.

Удар России по Николаеву

11 ноября в результате российской атаки с применением дронов Shahed-131/134 погибли пять человек и в украинском городе Николаеве. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, атака была совершена около 1.50 по местному времени. „Пострадала 45-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. На месте за психологической помощью обратились 22 человека“, - говорилось в его посте.

Владимир Зеленский об атаке РФ на Кривой Рог