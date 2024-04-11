Под удары РФ попали объекты энергетики в четырех областях Украины

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, под удар попали объекты энергетики в Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областях.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что по критической инфраструктуре города Харькова и области нанесены не менее десяти ударов. "Возможны перебои со светом. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Данные обновляются", – пишет Синегубов.

По информации властей, более 200 тысяч абонентов Харьковской области остались без электроснабжения.

О взрывах в Харькове сообщил и мэр Игорь Терехов. Возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы работать не будет, предупредил он.