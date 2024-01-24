Под Белгородом разбился военный самолет

Между тем Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" сообщили со ссылкой на Минобороны РФ, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. На сайте Минобороны РФ такой информации пока нет.
Тем временем Telegram-канал "112" указал, что место крушения оцепили военные, а обломки от самолета разлетелись на несколько километров.
Между тем онлайн-издание "Украинская правда" (УП) написало: "Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300".
Deutsche Welle
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