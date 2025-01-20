"Почти 100 указов". Что планирует сделать Трамп в день своего возвращения в Белый дом

Обычно при вступлении в должность президенты подписывают целый ряд исполнительных распоряжений. Эти указы имеют законодательную силу, но их можно отменить решением суда или указом следующего президента.

Ранее он уже намекал, какие вопросы намерен решить в первую очередь: нелегальная иммиграция, климатические правила, политика разнообразия и инклюзии, секретные документы и многое другое.

„В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки исполнительных указов, если быть точным, около сотни, о многих из которых я расскажу в своем завтрашнем обращении, — сказал Трамп днем ранее на ужине для пожертвовавших средства на его инаугурацию. — Одним росчерком пера я отменю десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена“.

Как сообщает CNN, будущий заместитель главы администрации Трампа по вопросам политики Стивен Миллер на брифинге с законодателями подтвердил элементы давно запланированного масштабного пакета иммиграционных мер, включая объявление Трампом чрезвычайной ситуации на границе как способ разблокировать финансирование из Министерства обороны для использования администрацией.

Ожидается, что он объявит чрезвычайное положение на границе страны и прикажет военным обеспечить безопасность южной границы, сообщает Fox News.

Трамп пообещал в первый день своего президентства „запустить крупнейшую в истории Америки программу депортации“.

Однако масштаб запланированных Трампом действий выглядит беспрецедентным. Как ожидается, за этим последуют и судебные разбирательства.

Трамп назвал „нелепой“ действующую уже полтораста лет норму, позволяющую родившимся на территории США автоматически получать американское гражданство, и пообещал отменить это в первый же день.

Трамп может возобновить свою политику, известную как „Сидите в Мексике“, в связи с которой во время его первого срока около 70 000 немексиканских просителей убежища были отправлены обратно через границу в Мексику на время рассмотрения их дел.

Трамп также заявил, что отменит распоряжение, не позволявшее федеральным иммиграционным властям проводить рейды в церквях и школах.

Ожидается, что Трамп причислит наркокартели к „иностранным террористическим организациям“, поставив их в один ряд с такими группировками, как запрещенные во многих странах мира „Аль-Каида“, „Исламское государство“ и ХАМАС.

Принятая в 1944 году мера под названием „Раздел 42“ позволяет правительству США ограничивать миграцию для защиты здоровья населения. Последний раз она использовалась во время пандемии, но американские СМИ сообщают, что администрация Трампа изучает способ оправдать планы перекрыть границу США с Мексикой в связи с каким-нибудь заболеванием.

Однако одного президентского указа в этом случае недостаточно, поскольку право на гражданство по рождению прямо гарантировано Конституцией США.

На этот раз его программа шире: он обещает 10-процентные тарифы на весь импорт, 25-процентные — на канадские и мексиканские товары и 60-процентные — на китайские. Он заявил, что начнет подписывать исполнительные распоряжения о введении этих тарифов в первый же день.

Во время своего первого срока Трамп ввел ряд тарифов, в том числе в отношении Китая, которые Джо Байден не отменил.

Став президентом в 2016 году, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Хотя часть стены успели построить, президент Байден приостановил работы, и теперь Трамп собирается закончить начатое.

Уходящий президент считает одним из своих главных достижений ряд директив, законов и программ финансирования, которые он поддерживал, чтобы увеличить количество „зеленых“ рабочих мест, препятствовать загрязнению окружающей среды и финансировать „зеленую“ инфраструктуру.

Есть мнение, что Трамп быстро примет меры по созданию федерального „запаса биткойнов“ — стратегического резерва, подобного запасам золота и нефти в США, — который, по его словам, будет служить „постоянным национальным активом в интересах всех американцев“.

Трамп — сторонник криптовалюты, и после его избрания стоимость биткоина выросла на 30%.

По словам экспертов, тарифы, скорее всего, приведут к удорожанию потребительских товаров и могут подстегнуть инфляцию. Некоторые страны рассматривают возможность введения ответных тарифов.

Спустя после вступления Трампа в должность в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату — знакового международного договора, призванного ограничить рост глобальных температур.

Он также пообещал запретить новые проекты по использованию энергии ветра и отменить субсидии и нормы на количество продаваемых электромобилей.

Он обещает масштабно нарастить производство нефти и других легких углеводородов — на 15%, или на 3 млн баррелей в сутки.

Трамп не скрывает, что многое из этого он хочет отменить. Ожидается, что он снимет ограничения на бурение на шельфах и на федеральных землях, что в теории должно увеличить производство энергии в США и энергетическую независимость страны.

Сотни людей, осужденных после беспорядков в Капитолии в 2021 году, ожидают возможного помилования в понедельник, когда Трамп вернется к исполнению своих обязанностей.

Трамп готов пойти дальше и отказаться не только от Парижского договора, но и денонсировать Рамочную конвенцию ООН об изменении климата — основополагающий документ климатической повестки для всего мира. Для возвращения к конвенции, если следующий президент захочет так поступить, потребуется повторная ратификация ее в Конгрессе.

В свой первый день в Белом доме Байден вернул США в Парижское соглашение. А потом провел через Конгресс самый масштабный в современной истории пакет „зеленых“ реформ на сотни миллиардов долларов, названный „Законом о снижении инфляции“, или IRA. Трамп собирается отменить его и снова вывести США из Парижского соглашения.

„Я склонен помиловать многих из них, — сказал он летом в интервью CNN. — Я не могу комментировать каждый конкретный случай, потому что некоторые из них, вероятно, тогда повели себя неконтролируемо“.

В связи с нападением на Капитолий было арестовано более 1500 человек. По меньшей мере 600 человек были обвинены в нападении на федеральных служащих или препятствовании их работе.

Как пишет Washington Post, помилование тех, кому были предъявлены самые серьезные обвинения, станет экстраординарным шагом. К тому же избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, как и некоторые другие назначенцы Трампа, уже осудил участников беспорядков, напавших на сотрудников правоохранительных органов.

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