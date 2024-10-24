Почему выборы в Грузии называют историческими и чего от них ждать

„Казалось в предвыборный период Россия могла если не поддержать „Грузинскую мечту“, то не отвечать на заявления о возможном восстановлении территориальной целостности. Но Россия сама облила правящую партию холодной водой. Это кажется парадоксом, но, думаю, этот вопрос надо рассматривать в рамках парадигмы отношений господина и раба. Для России есть красные линии в отношениях, которые она ни за что не переступит, и политика в отношении Абхазии и Южной Осетии — это вопрос, который они пересматривать не будут“, — говорит социолог Яго Качкачишвили.