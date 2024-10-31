Почему от наводнений в Испании погибло так много людей? Испанцы обвиняют местные власти и изменение климата

По последним данным, из-за мощных ливней и последовавших паводков на востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек.

При этом служба гражданской обороны выдала предупреждение об опасности только в четверть девятого вечера во вторник, когда многие населенные пункты уже были затоплены.

„Масштаб этой трагедии поднимает вопрос, не было ли население оповещено слишком поздно: Гражданская оборона разослала предупреждения, когда паводки уже затопили города“, — гласит заголовок на сайте ведущей испанской газеты El Mundo.

Газета отмечает, что сотни людей провели ночь со вторника на среду в промышленных зонах или в машинах на дорогах, потому что к вечеру дороги уже оказались перерезаны потоками воды.