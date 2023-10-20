Почему Москва так заинтересована в израильско-палестинском конфликте

Во-первых, нужно учитывать сложность отношений России и Израиля. Израиль занял особую сторону по отношению к войне в Украине: не присоединился к западным санкциям, не поставлял Украине специфическое вооружение, но к самим военным действиям отнесся «критически» и принимал украинских беженцев — перечисляет она. Однако после этого Лавров сделал несколько антисемитских комментариев, за которые Путину пришлось извиняться перед Нетаньяху.

Кроме того, здесь играют роль и отношения России с Ираном. «Судя по тому, что мы знаем планах России на свою внешнюю политику в ближайшие несколько лет, Россия, Китай, Индия и Иран являются ключевыми приоритетами в создании нового международного альянса. Кроме того, очевидно, что Иран направляет беспилотники, которые летят по Украине», — говорит Феррис. Однако Иран финансирует ХАМАС и «Хезболлу», что, конечно, служит фактором напряжения для отношений между Россией и Израилем.