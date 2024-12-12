Почему „маленькая и бедная“ Молдова (не) спешит в Евросоюз

Половина жителей Молдовы - граждане ЕС

Результаты голосования стали холодным душем для нынешних, проевропейских властей страны. Как для них, так и для многих жителей Молдовы, евроинтеграция воспринималась как само собой разумеющееся, неизбежное явление, за которое бороться совсем необязательно. „Сложно провалить еврореферендум в стране, где полтора миллиона, то есть половина жителей имеют румынское гражданство“, - так свои ощущения описал корреспонденту DW кишиневец средних лет Виктор еще во время голосования 20 октября на одном из избирательных участков. Благодаря двойному гражданству, имея, в частности, румынские паспорта, жители Молдовы уже десять лет беспрепятственно могут работать в странах ЕС. В 2014 году Евросоюз окончательно открыл рынок труда для Румынии и Болгарии, и сегодня молдавская диаспора насчитывает около миллиона человек при населении страны в 2,7 миллиона. По итогам 2023 года объем денежных переводов из-за рубежа в Молдову только через банки превысил 1,6 миллиарда долларов США.