Почему Лос-Анджелес, охваченный пожарами, окрасился в розовый цвет

Розовый порошок сбрасывают с самолетов и вертолетов в зонах, где есть риск возгорания.
Окрашенные в розовый и красный районы Лос-Анджелеса выглядят сюрреалистично. Фотографии с места разлетаются по сети, демонстрируя масштабы бедствия и усилия спасателей.
По словам местных властей, за последнюю неделю над Лос-Анджелесом и его пригородами распылили тысячи галлонов огнезащитного состава, или антипирена.
Его можно увидеть повсюду: на подъездных путях, крышах и автомобилях.
Что это за вещество и как помогает бороться с огнем?
Этот огнезащитный состав — продукт под названием Phos-Chek, который продает компания Perimeter.
Его используют для борьбы с пожарами в США с 1963 года, и он является основным рассчитанным на долгое время антипиреном, который использует Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты.
Он также считается наиболее используемым антипиреном в мире, согласно сообщению Associated Press в 2022 году.
Компания Perimeter, производящая Phos-Chek, рекомендует удалять порошок, как только появится возможность это сделать.
„Чем дольше подсыхает это вещество, тем сложнее его полностью удалить“, — предупреждают производители.
По их словам, для удаления порошка с небольших поверхностей достаточно теплой воды и мягкого моющего средства. Для больших поверхностей можно использовать мойки под давлением.
Точную формулу Phos-Chek не разглашают, но в предыдущих документах компания заявляла, что продукт на 80% состоит из воды, на 14% — из солей вроде удобрений, на 6% — из красителей и ингибиторов коррозии.
Что касается цвета, то, по словам производителей, это — „визуальная помощь пилотам и пожарным“. Он помогает огнеборцам понять, какие зоны уже обработаны.
Ярко-розовый оттенок обусловлен основным компонентом химиката — полифосфатом аммония. После нескольких дней воздействия солнечного света порошок выцветает до землистых оттенков, указывают производители.
Обычно антипирен распыляют вокруг лесного пожара на растительность и землю, подверженную воспламенению, чтобы остановить распространение пламени на эту территорию.
По данным Лесной службы США, это вещество „замедляет скорость распространения огня, лишая огонь кислорода и замедляя скорость горения, поскольку неорганические соли в составе антипирена изменяют процесс горения“.
В прошлом его применение вызвало споры из-за потенциального влияния на окружающую среду.
Иск, поданный в 2022 году организацией „Работники лесной службы за экологическую этику“, в которую входят нынешние и бывшие работники Лесной службы США, обвинил федеральное ведомство в нарушении законов о чистой воде из-за сброса химических антипиренов с самолетов на леса.
В иске утверждалось, что это химическое вещество убивает рыбу и не обладает эффективностью.
Лесная служба отказалась от использования одного типа формулы Phos-Chek — Phos-Chek LC95 — в пользу другой, MVP-Fx, заявив, что последняя менее токсична для диких животных. Служба также ввела обязательный запрет на сброс огнезащитной смеси в экологически уязвимых зонах, таких как водные пути и места обитания исчезающих видов.
Однако в случаях, „когда под угрозой оказалась человеческая жизнь или общественная безопасность“, вступают в силу исключения из запрета.
Мощные пожары, бушующие в Калифорнии с 7 января, уже стали причиной гибели по меньшей мере 24 человек и уничтожили более 10 тысяч зданий, около 150 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться.