Почему Лос-Анджелес, охваченный пожарами, окрасился в розовый цвет

Розовый порошок сбрасывают с самолетов и вертолетов в зонах, где есть риск возгорания.

Окрашенные в розовый и красный районы Лос-Анджелеса выглядят сюрреалистично. Фотографии с места разлетаются по сети, демонстрируя масштабы бедствия и усилия спасателей.

По словам местных властей, за последнюю неделю над Лос-Анджелесом и его пригородами распылили тысячи галлонов огнезащитного состава, или антипирена.

Его можно увидеть повсюду: на подъездных путях, крышах и автомобилях.

Что это за вещество и как помогает бороться с огнем?

Этот огнезащитный состав — продукт под названием Phos-Chek, который продает компания Perimeter.