Почему Европа нагревается быстрее всех и как это меняет нашу жизнь уже сейчас

В центральных регионах, в том числе в Германии, было слишком жарко. Об этом говорится в докладе о состоянии климата в Европе за 2024 год, подготовленном совместно Службой ЕС по мониторингу климатических изменений „Коперник“ и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). По их данным, по меньшей мере 335 человек погибли в результате сильных бурь и наводнений, в то время как 413 тыс. пострадали от последствий такой экстремальной погоды.