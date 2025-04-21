Почему Европа нагревается быстрее всех и как это меняет нашу жизнь уже сейчас

В центральных регионах, в том числе в Германии, было слишком жарко. Об этом говорится в докладе о состоянии климата в Европе за 2024 год, подготовленном совместно Службой ЕС по мониторингу климатических изменений „Коперник“ и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). По их данным, по меньшей мере 335 человек погибли в результате сильных бурь и наводнений, в то время как 413 тыс. пострадали от последствий такой экстремальной погоды.
Уже было установлено, что 2024 год стал самым теплым в истории наблюдений — как в Европе, так и во всем мире. По данным ВМО, средняя глобальная температура в 2024 году превысила доиндустриальный уровень (1850–1900 гг.) на 1,55 градуса. В Европе превышение составило 2,92 градуса, сообщила служба „Коперник“. Рекордная жара наблюдалась в 2024 году в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), 2024 год стал самым теплым с начала измерений в Германии.
Почему Европа нагревается быстрее всех
Европа остается континентом, который нагревается быстрее других. По данным службы „Коперник“, этому способствуют несколько факторов: доля суши в Арктике, которая нагревается быстрее, чем любой другой регион на Земле, изменения в атмосферной циркуляции, способствующие формированию летних тепловых волн, а также снижение выбросов аэрозолей — микрочастиц в воздухе, которые отражают солнечное излучение и тем самым препятствуют нагреванию.
По словам немецкого климатолога Моджиба Латифа, немаловажную роль играет и улучшение качества воздуха: чем чище воздух, тем меньше солнечного света отражается обратно, и тем теплее становится. „Чем меньше загрязнений в воздухе, тем меньше солнечного излучения отражается обратно - и тем больше может повышаться температура в Европе“, — отметил он в эфире телеканала ZDF. Ученый назвал итоги климатического отчета „чрезвычайно тревожными“.
Cлужба „Коперник“ и ВМО зафиксировали четко выраженный контраст между востоком и западом Европы: на востоке — сухая, солнечная и аномально теплая погода, на западе — более пасмурная, влажная и прохладная. В целом, 2024 год стал одним из десяти самых дождливых годов в Западной Европе с 1950 года. Соответственно, уровень воды в реках там превышал многолетние средние значения. В Восточной Европе, напротив, из-за сильной засухи уровень воды в реках снизился.
Тропические ночи и наводнения
„В Европе увеличивается количество тропических ночей и дней с сильной жарой“, — говорится в докладе. В Юго-Восточной Европе наблюдалась самая продолжительная жара — 13 дней и рекордное количество тропических ночей — 23. Ночью температура не опускалась ниже 20 градусов. Для сравнения: в Германии на отдельных метеостанциях, таких как Гейдельберг, обычно фиксируется не более нескольких тропических ночей в год.
Температура европейских морей также была аномально высокой: в среднем температура на поверхности морей была на 0,7 градуса выше нормы, а в Средиземном море — на 1,2 градуса.
Экстремальные осадки и наводнения были более выраженными, чем когда-либо с 2013 года. Они привели к катастрофе в испанской провинции Валенсия и ее окрестностях в октябре, в результате которой погибло более 200 человек. В сентябре шторм „Борис“ принес сильные дожди и наводнения в Германию, Польшу, Австрию, Венгрию и соседние страны.