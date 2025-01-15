По миру дрейфуют десятки танкеров с российской нефтью. Это последствие самых жестких санкций США с начала войны

Согласно анализу агентства Reuters, основанному на данных MarineTraffic и LSEG, в разных местах бросили якорь по меньшей мере 65 нефтяных танкеров. Большая часть из них находится у берегов России: в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Пять танкеров встали рядом с портами Китая, еще семь — у берегов Сингапура.

Двадцать пять из застрявших судов ранее бывали в портах Ирана и недалеко от Суэцкого канала.

Накануне стало известно, что Китай и Индия отказываются принимать российскую нефть из-за новых санкций США. Санкции, которые Вашингтон ввел против нефтяных компаний и „теневого флота“ 10 января, затронули свыше 180 судов.