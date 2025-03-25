По итогам встречи США и РФ ожидается "позитивное заявление"

По итогам переговоров делегаций США и России, которые прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта, в „ближайшем будущем“ ожидается „позитивное заявление“, передает во вторник, 25 марта, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника агентства, на переговорах в Эр-Рияде „наблюдается прогресс“. При этом он не сообщил других подробностей и не уточнил, когда именно ожидается заявление и в каком виде.
По сведениям двух источников телеканала CBS News, заявление должно быть опубликовано в 11.00 мск. Оба утверждают, что отчеты, представленные администрации Трампа технической группой США, „кажутся оптимистичными“. По словам одного из собеседников CBS News, об итогах переговоров были проинформированы и украинские чиновники.
Проект заявления отправлен на одобрение
Российский источник сказал агентству Reuters, что проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения. В то же время утром 25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телеинтервью. Когда состоится это интервью и где выйдет, Захарова не уточнила.
Один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. В Эр-Рияде получился „насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев“, сказал Карасин.
„Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп“, - отметил он.
Переговоры продолжались целый день
Переговоры делегаций США и РФ, длившиеся весь день 24 марта, завершились около 23.00 мск. Источник РИА „Новости“ сообщил, что совместное заявление России и США будет опубликовано на следующий день. Представитель МИД Мария Захарова говорила, что от переговоров не нужно ждать прорывов, работа идет по нескольким направлениям. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что стороны по итогам встречи не планируют подписывать никаких документов.
Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что переговоры будут посвящены возможному возобновлению так называемой „черноморской инициативы“, касающейся „безопасности судоходства в акватории Черного моря“.