По итогам встречи США и РФ ожидается "позитивное заявление"

По сведениям двух источников телеканала CBS News, заявление должно быть опубликовано в 11.00 мск. Оба утверждают, что отчеты, представленные администрации Трампа технической группой США, „кажутся оптимистичными“. По словам одного из собеседников CBS News, об итогах переговоров были проинформированы и украинские чиновники.

По итогам переговоров делегаций США и России , которые прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта, в „ближайшем будущем“ ожидается „позитивное заявление“, передает во вторник, 25 марта, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника агентства, на переговорах в Эр-Рияде „наблюдается прогресс“. При этом он не сообщил других подробностей и не уточнил, когда именно ожидается заявление и в каком виде.

Проект заявления отправлен на одобрение

Российский источник сказал агентству Reuters, что проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения. В то же время утром 25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телеинтервью. Когда состоится это интервью и где выйдет, Захарова не уточнила.

Один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. В Эр-Рияде получился „насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев“, сказал Карасин.