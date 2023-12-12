По Ирландии пронесся шторм Фергюс

На западное побережье Ирландии обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час. В деревне Литрим стихия нанесла ущерб жилым зданиями предприятиям. Ветер валил деревья и срывал крыши домов.
Во Франции из-за непогоды оранжевый уровень опасности объявлен в девяти департаментах. Проливные дожди стали причиной наводнений. В Жиронде затоплены дороги.
Предупреждение о наводнении выпущено в Верхней Савойе, Коррезе, Дордони и Изере. В горах из-за потепления, предупреждает МетеоФранс, возможен сход лавин.
Euronews
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