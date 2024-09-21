По делу о нападении на Волкова проходят восемь подозреваемых

В деле о нападении в Литве на экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова фигурируют восемь подозреваемых, четверо из них находятся под временным арестом, сообщила в пятницу, 20 сентября, Национальная прокуратура Польши.
Среди подозреваемых в причастности к жестокому избиению Волкова в марте 2024 года значатся шесть поляков, один гражданин Беларуси и россиянин Анатолий Б. Последним, вероятно, является юрист Анатолий Блинов, фигурирующий в расследовании ФБК как организатор покушения на Волкова по заказу экс-совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Об аресте Блинова на три месяца стало известно накануне.
Невзлин в пресс-релизе прокуратуры не упоминается. При этом отмечается, что расследование „носит многоплановый характер“ и касается не только инцидента с Волковым, но и нападений на других представителей российской оппозиции, связанных с ФБК. „В производстве изучаются события, произошедшие как в Европе, так и в Южной и Северной Америке“, - указало ведомство.
Расследование ФБК о причастности Невзлина к нападению на Волкова
Фонд борьбы с коррупцией 12 сентября опубликовал на своем YouTube-канале расследование, в котором обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на Леонида Волкова, а также нападении на Александру Петрачкову и нескольких акциях, направленных против ФБК и его ключевых фигур.
Как рассказала в видеоролике глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, на связь с их организацией самостоятельно вышел человек по имени Андрей Матус, связанный с Невзлиным. Мужчина предоставил ФБК скриншоты переписок в мессенджере Signal, в которых юрист Анатолий Блинов якобы обсуждает с Леонидом Невзлиным детали нападений на Леонида Волкова в Литве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией по заказу Невзлина.
Сообщается, что Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, по версии ФБК, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его подельников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее Матус узнал о готовившемся на него покушении и связался с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Андрея Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь со стороны фонда в „визовых вопросах“.