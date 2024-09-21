По делу о нападении на Волкова проходят восемь подозреваемых

Сообщается, что Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, по версии ФБК, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его подельников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее Матус узнал о готовившемся на него покушении и связался с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Андрея Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь со стороны фонда в „визовых вопросах“.