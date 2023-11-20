По данным Комитета защиты журналистов, в войне Израиля с ХАМАС погибли 48 журналистов

По данным CPJ, среди погибших - 43 палестинца, четыре израильтянина и один ливанец. Еще девять сотрудников СМИ ранены, 13 арестованы, а трое числятся пропавшими без вести. Кроме того, комитет расследует "многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, пропаже, задержаниях, ранениях других журналистов или угрозах в их адрес", отмечается в документе.

"Журналисты - это гражданские лица, выполняющие важную работу во времена кризиса, они не должны становиться мишенью воюющих сторон", - подчеркнул координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.

Как сообщается, больше всего журналистов погибло в день атаки ХАМАС на Израиль 7 октября - тогда были убиты шесть сотрудников СМИ.