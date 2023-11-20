По данным Комитета защиты журналистов, в войне Израиля с ХАМАС погибли 48 журналистов

 
Deutsche Welle
Al-Najjar ligoninė Gazos ruože
Al-Najjar ligoninė Gazos ruože
ФОТО: AFP / Scanpix

Не менее 48 журналистов погибли в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и ответных боевых действий израильской армии. Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ), опубликованном в воскресенье, 19 ноября.

По данным CPJ, среди погибших - 43 палестинца, четыре израильтянина и один ливанец. Еще девять сотрудников СМИ ранены, 13 арестованы, а трое числятся пропавшими без вести. Кроме того, комитет расследует "многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, пропаже, задержаниях, ранениях других журналистов или угрозах в их адрес", отмечается в документе.

"Журналисты - это гражданские лица, выполняющие важную работу во времена кризиса, они не должны становиться мишенью воюющих сторон", - подчеркнул координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.

Как сообщается, больше всего журналистов погибло в день атаки ХАМАС на Израиль 7 октября - тогда были убиты шесть сотрудников СМИ.

Сейчас с особенно высокими рисками сталкиваются журналисты в секторе Газа, которые пытаются освещать конфликт во время наземной операции Израиля, "в том числе в условиях разрушительных израильских авиаударов, перебоев со связью, дефицита поставок и масштабных отключений электроэнергии", говорится в отчете.

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