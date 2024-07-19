По центру Тель-Авива ударил дрон: погиб один человек

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сказали, что силы ПВО не были задействованы из-за человеческой ошибки. По этой же причине не был дан сигнал тревоги. Позднее представитель ЦАХАЛ заявил, что БПЛА мог быть запущен из Йемена и произведен в Иране.

Сообщается, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания посольства США. О своей причастности к атаке заявило движение йеменских хуситов „Ансар Аллах“, подчеркнув, что применило новый дрон, который якобы способен обходить системы ПВО.

Центр Тель-Авива в ночь на пятницу, 19 июля, атаковал беспилотник. В результате взрыва погиб 50-летний мужчина. Еще восемь местных жителей, по данным израиль ской службы скорой помощи, пострадали. У четверых из них - осколочные ранения.

Удары хуситов по судам в Красном м Средиземном морях

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет.

Так, 16 июля армия США подтвердила, что нападениям подверглись два торговых судна в Красном море. Одно из них, танкер Bentley I, транспортирует растительное масло из России в Китай. До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявлял, что два судна подверглись атаке в в том же районе неподалеку от йеменского города Ходейда, причем экипаж одного из них сообщал о повреждении корабля.