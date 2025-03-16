Планируете поездку в Испанию этим летом? Вот все новые правила и нормы, которые вам необходимо знать

Теплый и солнечный климат, 5 000 км побережья, еда и вино мирового класса - легко понять, почему Испания остается одним из самых популярных направлений для туристов со всего мира.
В 2024 году эта страна приняла рекордное количество туристов - 94 миллиона человек, что на 10 процентов больше, чем в 2023-м. Иностранные туристы потратили около 126 миллиардов евро, что составило около 13 процентов национального ВВП.
Но вместе с таким наплывом туристов возникло множество проблем, некоторые из Испания пытается исправить в 2025 году. После года, отмеченного громкими протестами против туризма, в стране вводится или рассматривается ряд новых правил в попытке сбалансировать потребности местных жителей и влияние растущего числа гостей.
Поскольку правила устанавливаются на разных уровнях - некоторые из них действуют на национальном, а другие только в отдельных городах и поселках, - навигация по ним может стать для туристов минным полем.
Тем не менее, учитывая, что некоторые правила влекут за собой штрафы в сотни евро, важно знать, что делать и чего ожидать, планируя поездку в Испанию в этом году.
Что нужно помнить, въезжая в Испанию?
Требования к въезду в Испанию для туристов во многом зависят от того, откуда вы приехали, как долго планируете оставаться и зачем путешествуете.
Для гостей из стран ЕС, ЕЭЗ или Шенгенской зоны въезд в страну по-прежнему довольно прост. Требуется только национальное удостоверение личности или паспорт, а срок пребывания не ограничен, хотя посетители должны зарегистрироваться, если они планируют оставаться в стране дольше 90 дней.
Для путешественников из стран, не входящих в ЕС, в том числе из Великобритании, Канады и США, был ужесточен пограничный контроль.
Даже если вы приезжаете в Испанию всего на один день, вам понадобится паспорт, действительный как минимум три месяца после планируемой даты отъезда, а также до пяти других документов.
Новинкой 2025 года стало то, что Испания требует на границе подтверждение туристической страховки для посетителей из стран, не входящих в Евросоюз. Вам также следует иметь при себе обратный билет, так как вас могут попросить предъявить его.
Также необходимо показать, что у вас достаточно средств для оплаты пребывания в Испании, и подтвердить бронирование отеля. Если вы планируете остановиться в собственной недвижимости, вам понадобится подтверждение адреса.
Для тех, кто останавливается у друзей, родственников или третьих лиц, может потребоваться „carta de invitation“ (приглашение) от человека, у которого вы останавливаетесь, или подтверждение его адреса.
Если вы планируете поездку в Испанию в конце этого года, имейте в виду, что в середине 2025 года вступит в силу новая Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS). Это разрешение на поездку стоит 7 евро, его можно оформить онлайн и получить в течение трех лет после успешного рассмотрения заявки.
Какие правила проживания будут действовать в этом году?
2 января испанское правительство ввело новые ограничения на краткосрочную аренду жилья. Теперь любой владелец недвижимости, желающий сдать свое жилье в аренду, должен быть зарегистрирован в национальной базе данных и получить разрешение, прежде чем размещать информацию о своем жилье на платформах бронирования.
Арендодатели также обязаны собирать конфиденциальную личную информацию о своих гостях, включая банковские реквизиты и персональные идентификаторы. Еще Испания предложила повысить НДС на краткосрочную аренду до уровня 10 процентов, который платят отели, что, если это произойдет, может сделать пребывание в стране более дорогим.
Компания Airbnb раскритиковала этот шаг, отметив, что предыдущие попытки ограничить краткосрочную аренду в других городах не привели к желаемому результату в борьбе с чрезмерным туризмом.
Путешественники по-прежнему могут останавливаться в отелях, гостевых домах и на Airbnb, которые были зарегистрированы до введения этих ограничений, так что в краткосрочной перспективе это не должно сильно повлиять на отдыхающих. Однако, поскольку количество туристов продолжает расти, недостаток нового арендного жилья может привести к тому, что в ближайшие годы цены начнут расти.
Запрещено ли жилье Airbnb в Испании?
Жилье Airbnb не запрещено по всей Испании, но в некоторых районах его сдача будет ограничена.
В Малаге было определено 43 района, где доля квартир, сдаваемых в аренду, превышает 8 процентов жилого фонда. В этих районах не будет разрешено строительство новых арендных объектов.
Барселона планирует закрытьвсе 10 000 квартир, которые в настоящее время имеют лицензию на краткосрочную аренду в городе. Лицензии на сдачу квартир в аренду по типу Airbnb продлеваться не будут, а в открытии новых объектов будет отказано. Столица Каталонии надеется полностью отказаться от краткосрочной туристической аренды к 2028 году.
Какие туристические налоги вам придется платить в Испании?
В Испании туристический налог действует с 2012 года, когда Каталония ввела „эконалог“ в размере от €0,60 до €3,50 за ночь. Теперь несколько городов и регионов ввели налог на туристов, который необходимо оплачивать в отеле, обычно при заселении.
Налог на туристов в Барселоне - один из самых быстрорастущих в Европе, а в 2025 году он был увеличен вдвое. В начале марта правительство Каталонии подписало соглашение, позволяющее Барселоне и другим каталонским городам повысить плату с 3,50 до 7 евро за ночь для отелей класса люкс.
В менее роскошных отелях плата удваивается, но остается меньше: в четырехзвездочных отелях она теперь составляет 3,40 евро за ночь. Пассажиры круизных лайнеров должны будут заплатить 6 евро, а не 3 евро, как раньше, даже если они приезжают всего на день.
Кроме того, в Барселоне действует муниципальный сбор в размере 4 евро за ночь, который также может быть удвоен в 2025 году. Таким образом, общая стоимость налога на одну ночь составит до €15 для самых дорогих отелей с учетом НДС.
На Балеарских островах, включая Мальорку, Ибицу и Менорку, получено разрешение на повышение налога за ночлег с 4 до 6 евро с человека за ночь. Самые высокие тарифы будут установлены для тех, кто отдыхает в пиковые периоды (июнь, июль и август) и в самых роскошных отелях.
Канарские острова также рассматривают возможность введения туристического налога после многочисленных протестов в прошлом году. Первый шаг сделал город Моган на острове Гран-Канария, который в январе ввел сбор в размере 0,15 евро с человека в день.
В других городах Испании - Сантьяго-де-Компостела и Толедо - новые туристические сборы будут введены в 2025 году, их размер составит от €1 до €2,50 с человека за ночь.
Штрафы за „плохое поведение“
Помимо запутанных правил налоговых сборов и аренды жилья, в некоторых испанских городах действуют довольно необычные правила поведения туристов.
Запрет на распитие спиртных напитков в Барселоне и на Балеарских островах
Чтобы пресечь пьяные дебоши, в Барселоне с 1 июня запретят прогулки по пабам в историческом районе Эшампле. В старом городе - районе Сьютат-Велья - прогулки по пабам уже запрещены с 2012 года, и этот запрет будет действовать как минимум до 2028 года.
На Балеарских островах употребление алкоголя ограничено на всех крупных курортах с мая 2024 года. Правила действуют в Льюкмайоре, Пальме и Кальвии на Мальорке, а также в Сан-Антонио на Ибице. Употребление алкоголя на улице запрещено, а магазины не имеют права продавать спиртные напитки с 21:30 до 8 утра.
Нарушение этих правил грозит штрафом в размере от 750 до 1500 евро за деструктивное поведение или до 3000 евро за самые серьезные проступки.
Запрет на вождение автомобиля туристами на Мальорке
Прокат автомобилей также станет сложнее, так как туристы должны будут предоставлять в фирмы по прокату ту же информацию, что и в отели. Некоторые фирмы разрешают туристам заполнять необходимые формы до приезда, чтобы ускорить процесс, но не забудьте взять с собой действительное удостоверение личности, когда будете забирать автомобиль.
Город Сольер на Мальорке решил запретить туристам ездить по центру города, создав новую зону с низким уровнем выбросов. Это правило распространяется на 12 исторических улиц и около 70 гектаров территории муниципалитета и означает, что передвигаться по ним смогут только автомобили местных жителей.
Приезжих, управляющих незарегистрированными автомобилями, например, взятыми напрокат, попросят парковаться на недавно созданных стоянках на окраине исторического центра города.
Запрет на пляжные беседки и палатки
Торрокс, популярный курорт на побережье Коста-дель-Соль, запрещает устанавливать на пляже палатки, беседки и другие подобные сооружения. Правило, одобренное местным советом 24 февраля, направлено на повышение безопасности в городе.
Советники объясняют, что такие конструкции занимают место, создают шум и закрывают обзор спасателям, пытающимся защитить пловцов. Кроме того, они могут мешать спасательным службам, пытающимся добраться до пляжа.
Торрокс впервые попал в заголовки газет в 2014 году, когда стал первым муниципалитетом в Малаге, который стал выписывать штрафы посетителям пляжей, которые пытались забронировать места, оставляя шезлонги, зонтики или личные вещи без присмотра.
Курение в Испании может обернуться штрафом
В последние годы в Испании ведется активная борьба с курением. Хотя в помещениях оно запрещено с 2011 года, в ряде мест на улице также действуют ограничения, о которых следует знать туристам.
Барселона стала первым крупным городом Испании, запретившим курение на пляжах, но с тех пор запрет ввели еще более 100 пляжей страны.
На Балеарских островах 28 пляжей теперь являются зонами, свободными от курения. На Ибице это Плайя-де-Санта-Эулалия-дель-Рио и Плайя-де-Таламанка; на Мальорке - Сан-Хуан, Санта-Понса, Кала-Эстансия и некоторые другие; на Менорке курение запрещено на Бинисафульере и Платха-Гран.
В других регионах Испании свободными от курения объявлены 53 пляжа в Андалусии, 61 пляж на Канарских островах и 18 пляжей на Коста-дель-Соль. На Коста-Бланке курение запретил каждый четвертый пляж.
В дополнение к традиционному курению, согласно недавнему изменению правил, в нескольких местах запретили вейпинг. На такие меры пошли 10 пляжей в Барселоне и 28 на Балеарских островах.
Мочеиспускание в море может стоить вам не только достоинства
Как бы вы ни относились к мочеиспусканию в море, Испания стремится не допустить этого.
Два года назад северный испанский город Виго ввел штрафы за „физиологическую эвакуацию на пляже или в море“. Следуя по его стопам, Малага также запретила подводное мочеиспускание на 25 пляжах муниципалитета и намерена увеличить штрафы с 300 до 750 евро.
Постановление по Малаге пока находится на стадии обсуждения, но если оно будет принято, то может быть запрещен и ряд других деструктивных действий, таких как игра с мячами, допуск собак в воду и резервирование зон с зонтиками.
Как не нарушать туристические законы в Испании
Хотя это может показаться запутанным, большинство правил, касающихся налогообложения, должны соблюдаться вашим поставщиком жилья. Туристические налоги должны взиматься владельцем жилья, а затем декларироваться перед правительством, и любое невыполнение этого требования приведет к проблемам владельца жилья, а не туриста.
Убедиться в том, что у вас есть все необходимые документы, - естественная часть любой поездки. Держите их под рукой при прохождении пограничного контроля на случай, если у вас попросят доказательства, и следите за новостями о вступлении в силу ETIAS (Европейская система информации и разрешений на поездки) - это еще один шаг, о котором следует помнить.
Если речь идет о плохом поведении, то, как правило, достаточно соблюдать приличия и проявлять внимание к местным жителям, чтобы избежать штрафов. Однако, чтобы не попасть под действие новых местных ограничений, уточните в отеле или туристическом агентстве, какие правила действуют в вашем пункте назначения.