Планируете поездку в Испанию этим летом? Вот все новые правила и нормы, которые вам необходимо знать

Но вместе с таким наплывом туристов возникло множество проблем, некоторые из Испания пытается исправить в 2025 году. После года, отмеченного громкими протестами против туризма , в стране вводится или рассматривается ряд новых правил в попытке сбалансировать потребности местных жителей и влияние растущего числа гостей.

В 2024 году эта страна приняла рекордное количество туристов - 94 миллиона человек, что на 10 процентов больше, чем в 2023-м. Иностранные туристы потратили около 126 миллиардов евро, что составило около 13 процентов национального ВВП.

Теплый и солнечный климат, 5 000 км побережья, еда и вино мирового класса - легко понять, почему Испания остается одним из самых популярных направлений для туристов со всего мира.

Для гостей из стран ЕС, ЕЭЗ или Шенгенской зоны въезд в страну по-прежнему довольно прост. Требуется только национальное удостоверение личности или паспорт, а срок пребывания не ограничен, хотя посетители должны зарегистрироваться, если они планируют оставаться в стране дольше 90 дней.

Требования к въезду в Испанию для туристов во многом зависят от того, откуда вы приехали, как долго планируете оставаться и зачем путешествуете.

Тем не менее, учитывая, что некоторые правила влекут за собой штрафы в сотни евро, важно знать, что делать и чего ожидать, планируя поездку в Испанию в этом году.

Поскольку правила устанавливаются на разных уровнях - некоторые из них действуют на национальном, а другие только в отдельных городах и поселках, - навигация по ним может стать для туристов минным полем.

Также необходимо показать, что у вас достаточно средств для оплаты пребывания в Испании, и подтвердить бронирование отеля. Если вы планируете остановиться в собственной недвижимости, вам понадобится подтверждение адреса.

Новинкой 2025 года стало то, что Испания требует на границе подтверждение туристической страховки для посетителей из стран, не входящих в Евросоюз . Вам также следует иметь при себе обратный билет, так как вас могут попросить предъявить его.

Даже если вы приезжаете в Испанию всего на один день, вам понадобится паспорт, действительный как минимум три месяца после планируемой даты отъезда, а также до пяти других документов.

Для путешественников из стран, не входящих в ЕС, в том числе из Великобритании, Канады и США, был ужесточен пограничный контроль.

2 января испанское правительство ввело новые ограничения на краткосрочную аренду жилья . Теперь любой владелец недвижимости, желающий сдать свое жилье в аренду, должен быть зарегистрирован в национальной базе данных и получить разрешение, прежде чем размещать информацию о своем жилье на платформах бронирования.

Какие правила проживания будут действовать в этом году?

Если вы планируете поездку в Испанию в конце этого года, имейте в виду, что в середине 2025 года вступит в силу новая Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) . Это разрешение на поездку стоит 7 евро, его можно оформить онлайн и получить в течение трех лет после успешного рассмотрения заявки.

Для тех, кто останавливается у друзей, родственников или третьих лиц, может потребоваться „carta de invitation“ (приглашение) от человека, у которого вы останавливаетесь, или подтверждение его адреса.

Путешественники по-прежнему могут останавливаться в отелях, гостевых домах и на Airbnb, которые были зарегистрированы до введения этих ограничений, так что в краткосрочной перспективе это не должно сильно повлиять на отдыхающих. Однако, поскольку количество туристов продолжает расти, недостаток нового арендного жилья может привести к тому, что в ближайшие годы цены начнут расти.

Компания Airbnb раскритиковала этот шаг, отметив, что предыдущие попытки ограничить краткосрочную аренду в других городах не привели к желаемому результату в борьбе с чрезмерным туризмом.

Арендодатели также обязаны собирать конфиденциальную личную информацию о своих гостях, включая банковские реквизиты и персональные идентификаторы. Еще Испания предложила повысить НДС на краткосрочную аренду до уровня 10 процентов, который платят отели, что, если это произойдет, может сделать пребывание в стране более дорогим.

Барселона планирует закрытьвсе 10 000 квартир, которые в настоящее время имеют лицензию на краткосрочную аренду в городе. Лицензии на сдачу квартир в аренду по типу Airbnb продлеваться не будут, а в открытии новых объектов будет отказано. Столица Каталонии надеется полностью отказаться от краткосрочной туристической аренды к 2028 году.

В Малаге было определено 43 района, где доля квартир, сдаваемых в аренду, превышает 8 процентов жилого фонда. В этих районах не будет разрешено строительство новых арендных объектов.

Жилье Airbnb не запрещено по всей Испании, но в некоторых районах его сдача будет ограничена.

В менее роскошных отелях плата удваивается, но остается меньше: в четырехзвездочных отелях она теперь составляет 3,40 евро за ночь. Пассажиры круизных лайнеров должны будут заплатить 6 евро, а не 3 евро, как раньше, даже если они приезжают всего на день.

Налог на туристов в Барселоне - один из самых быстрорастущих в Европе, а в 2025 году он был увеличен вдвое. В начале марта правительство Каталонии подписало соглашение, позволяющее Барселоне и другим каталонским городам повысить плату с 3,50 до 7 евро за ночь для отелей класса люкс.

В Испании туристический налог действует с 2012 года, когда Каталония ввела „эконалог“ в размере от €0,60 до €3,50 за ночь. Теперь несколько городов и регионов ввели налог на туристов, который необходимо оплачивать в отеле, обычно при заселении.

Канарские острова также рассматривают возможность введения туристического налога после многочисленных протестов в прошлом году. Первый шаг сделал город Моган на острове Гран-Канария, который в январе ввел сбор в размере 0,15 евро с человека в день.

На Балеарских островах, включая Мальорку, Ибицу и Менорку, получено разрешение на повышение налога за ночлег с 4 до 6 евро с человека за ночь. Самые высокие тарифы будут установлены для тех, кто отдыхает в пиковые периоды (июнь, июль и август) и в самых роскошных отелях.

Кроме того, в Барселоне действует муниципальный сбор в размере 4 евро за ночь, который также может быть удвоен в 2025 году. Таким образом, общая стоимость налога на одну ночь составит до €15 для самых дорогих отелей с учетом НДС.

На Балеарских островах употребление алкоголя ограничено на всех крупных курортах с мая 2024 года. Правила действуют в Льюкмайоре, Пальме и Кальвии на Мальорке, а также в Сан-Антонио на Ибице. Употребление алкоголя на улице запрещено, а магазины не имеют права продавать спиртные напитки с 21:30 до 8 утра.

Чтобы пресечь пьяные дебоши, в Барселоне с 1 июня запретят прогулки по пабам в историческом районе Эшампле. В старом городе - районе Сьютат-Велья - прогулки по пабам уже запрещены с 2012 года, и этот запрет будет действовать как минимум до 2028 года.

Запрет на распитие спиртных напитков в Барселоне и на Балеарских островах

В других городах Испании - Сантьяго-де-Компостела и Толедо - новые туристические сборы будут введены в 2025 году, их размер составит от €1 до €2,50 с человека за ночь.

Город Сольер на Мальорке решил запретить туристам ездить по центру города, создав новую зону с низким уровнем выбросов. Это правило распространяется на 12 исторических улиц и около 70 гектаров территории муниципалитета и означает, что передвигаться по ним смогут только автомобили местных жителей.

Прокат автомобилей также станет сложнее, так как туристы должны будут предоставлять в фирмы по прокату ту же информацию, что и в отели. Некоторые фирмы разрешают туристам заполнять необходимые формы до приезда, чтобы ускорить процесс, но не забудьте взять с собой действительное удостоверение личности, когда будете забирать автомобиль.

Нарушение этих правил грозит штрафом в размере от 750 до 1500 евро за деструктивное поведение или до 3000 евро за самые серьезные проступки.

Торрокс впервые попал в заголовки газет в 2014 году, когда стал первым муниципалитетом в Малаге, который стал выписывать штрафы посетителям пляжей, которые пытались забронировать места, оставляя шезлонги, зонтики или личные вещи без присмотра.

Советники объясняют, что такие конструкции занимают место, создают шум и закрывают обзор спасателям, пытающимся защитить пловцов. Кроме того, они могут мешать спасательным службам, пытающимся добраться до пляжа.

Торрокс, популярный курорт на побережье Коста-дель-Соль, запрещает устанавливать на пляже палатки, беседки и другие подобные сооружения. Правило, одобренное местным советом 24 февраля, направлено на повышение безопасности в городе.

В других регионах Испании свободными от курения объявлены 53 пляжа в Андалусии, 61 пляж на Канарских островах и 18 пляжей на Коста-дель-Соль. На Коста-Бланке курение запретил каждый четвертый пляж.

На Балеарских островах 28 пляжей теперь являются зонами, свободными от курения. На Ибице это Плайя-де-Санта-Эулалия-дель-Рио и Плайя-де-Таламанка; на Мальорке - Сан-Хуан, Санта-Понса, Кала-Эстансия и некоторые другие; на Менорке курение запрещено на Бинисафульере и Платха-Гран.

Барселона стала первым крупным городом Испании, запретившим курение на пляжах, но с тех пор запрет ввели еще более 100 пляжей страны.

В последние годы в Испании ведется активная борьба с курением. Хотя в помещениях оно запрещено с 2011 года, в ряде мест на улице также действуют ограничения, о которых следует знать туристам.

Постановление по Малаге пока находится на стадии обсуждения, но если оно будет принято, то может быть запрещен и ряд других деструктивных действий, таких как игра с мячами, допуск собак в воду и резервирование зон с зонтиками.

Два года назад северный испанский город Виго ввел штрафы за „физиологическую эвакуацию на пляже или в море“. Следуя по его стопам, Малага также запретила подводное мочеиспускание на 25 пляжах муниципалитета и намерена увеличить штрафы с 300 до 750 евро.

Как бы вы ни относились к мочеиспусканию в море, Испания стремится не допустить этого.

Мочеиспускание в море может стоить вам не только достоинства

В дополнение к традиционному курению, согласно недавнему изменению правил, в нескольких местах запретили вейпинг. На такие меры пошли 10 пляжей в Барселоне и 28 на Балеарских островах.

Как не нарушать туристические законы в Испании

Хотя это может показаться запутанным, большинство правил, касающихся налогообложения, должны соблюдаться вашим поставщиком жилья. Туристические налоги должны взиматься владельцем жилья, а затем декларироваться перед правительством, и любое невыполнение этого требования приведет к проблемам владельца жилья, а не туриста.