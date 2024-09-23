"План победы" Зеленского. Что это за документ и зачем президент Украины привез его в США?

Что известно о „Плане победы“

Впервые об этой инициативе украинский президент заговорил в конце августа на большой пресс-конференции ко Дню независимости. „Для нас победа — быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов — четыре из них основные, и один, который нам потребуется после войны“, — рассказал Зеленский в интервью CNN в сентябре.