Писториус призвал к увеличению расходов на оборону Германии

По мнению главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), в среднесрочной перспективе расходы на оборону Германии должны значительно возрасти. „После того как закончится специальный фонд, нам потребуется не менее 85 миллиардов евро, начиная с 2028 года. Это на 30 миллиардов больше, чем сегодня“, - заявил Писториус в интервьюгазете Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликованном в субботу, 18 января.
Помимо средств из специального фонда на модернизацию бундесвера, в 2024 году Германия заложила в бюджет расходы на оборону в размере около 52 млрд евро, что суммарно составило около двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Глава Минобороны пояснил, что „в случае сомнений лучше говорить“ о доле расходов на оборону и вооружение в три процента ВВП. „При трех процентах мы говорим о чуть более 120 миллиардах евро, исходя из сегодняшнего ВВП“, - сказал Писториус, отметив при этом, что Германия все еще далека от этой цифры.
Министр обороны призвал также к долгосрочным финансовым гарантиям, в частности, созданию „дорожной карты на ближайшие десять лет“. „Следующее поколение задаст нам вопрос: что вы сделали десять лет назад, чтобы мы могли жить в безопасности в 2035 году?“, - сказал он, подчеркнув важность стратегического видения особенно на фоне угрозы российской военной агрессии. „Тогда очень быстро станет ясно, что к середине 30-х годов при сегодняшнем уровне цен нам придется потратить от 130 до 150 миллиардов евро только на инвестиции в вооружение и оборону“, - заявил Писториус.
Германия не согласна повысить расходы на оборону до 5% ВВП
9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр обороны Борис Писториус возразили новоизбранному президенту США Дональду Трампу, потребовавшему от стран - членов НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП. В интервью видеоподкасту портала Focus Online Шольц заявил, что для Германии это означало бы ежегодно около 200 млрд евро при бюджете объемом примерно 490 млрд, что является „огромными деньгами“. При этом канцлер указал, что „в НАТО есть очень понятная процедура“, согласно которой члены альянса должны выделять на оборону по 2% ВВП и потому имеет смысл придерживаться именно этой утвержденной нормы.
Борис Писториус в кулуарах январской встречи контактной группы по Украине в Рамштайне также назвал требования Трампа слишком высокими. Для Германии 5 процентов ВВП будут означать около 40 процентов всего федерального бюджета, пояснил он. „Не знаю, какая страна сможет позволить себе это“, - добавил он. По словам Писториуса, речь идет „не о процентах“, а о том, как „определяются и выполняются“ задачи НАТО.
Ранее Трамп призвал союзников по НАТО повысить траты на оборону с двух до пяти процентов ВВП и потребовал от европейских стран взять на себя большую часть поддержки обороноспособности Украины.