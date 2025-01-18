Писториус призвал к увеличению расходов на оборону Германии

По мнению главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), в среднесрочной перспективе расходы на оборону Германии должны значительно возрасти. „После того как закончится специальный фонд, нам потребуется не менее 85 миллиардов евро, начиная с 2028 года. Это на 30 миллиардов больше, чем сегодня“, - заявил Писториус в интервьюгазете Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликованном в субботу, 18 января.

Помимо средств из специального фонда на модернизацию бундесвера, в 2024 году Германия заложила в бюджет расходы на оборону в размере около 52 млрд евро, что суммарно составило около двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Глава Минобороны пояснил, что „в случае сомнений лучше говорить“ о доле расходов на оборону и вооружение в три процента ВВП. „При трех процентах мы говорим о чуть более 120 миллиардах евро, исходя из сегодняшнего ВВП“, - сказал Писториус, отметив при этом, что Германия все еще далека от этой цифры.