Писториус предложил ввести 6-месячную службу в армии ФРГ

В частности, он предложил ввести действительную срочную военную службу сроком на шесть месяцев с возможностью ее добровольного продления, сообщает агентство AFP со ссылкой на комитет бундестага по обороне.

Согласно этой информации, министр также планирует восстановить постановку на воинский учет пригодных к военной службе. Кроме того, предлагается рассылать 18-летним юношам и девушкам анкеты, чтобы выяснить, готовы ли они к военной службе. Ожидается, что такие анкеты будут разосланы 400 000 человек, после чего 40 тысяч из них будут вызваны на сборы, пишет Tagesschau. В случае вызова они будут обязаны явиться на военные сборы по первому требованию.