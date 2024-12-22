Писториус не исключает скорого нападения России на НАТО

Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО. „Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится“, - предупредил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.

По словам Писториуса, на данный момент военного нападения России на НАТО не ожидается. В то же время, отметил министр, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы - сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.