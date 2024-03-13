Писториус дал добро на сброс гумпомощи над сектором Газа

Министр обороны ФРГ Борис Писториус дал зеленый свет на сброс гуманитарной помощи над сектором Газа силами военно-воздушных сил ФРГ. В среду, 13 марта, он дал соответствующее поручение бундесверу, сообщило агентство dpa.
Ранее в бундесвере уже подтвердили подготовку к соответствующей операции, в рамках которой для доставки помощи палестинцам в секторе Газа будут задействованы размещенные во Франции немецкие транспортные самолеты C-130.
Транспортные самолеты бундесвера
"Людям в Газе не хватает самого необходимого. Мы хотим внести наш вклад, чтобы они получили доступ к продовольствию и медикаментам. Для этого бундесвер выделяет два транспортных самолета C-130 Hercules, каждый из которых способен перевозить грузы до 18 тонн", - сообщил Писториус.
Германский министр отметил, что сброс гуманитарной помощи с воздуха не является безопасной процедурой, но выделенные для участия в операции экипажи, по его словам, хорошо подготовлены и обладают большим опытом. Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц уже выдал специальное разрешение на сброс немецкими самолетами помощи с воздуха.
Воздушный мост в сектор Газа
В результате Германия примет участие в воздушном мосту в сектор Газа, инициированном Иорданией. В миссии участвуют и другие партнеры, в том числе США и Франция. Операция может начаться уже в конце недели.
В ООН гуманитарную ситуацию в секторе Газа называют катастрофической, подчеркивая, что мирным жителям угрожает голодная смерть, если поставки продовольствия с помощью грузовиков не будут дополнены другими поставками. В секторе Газа проживает около 2,2 млн человек.