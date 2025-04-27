2025.04.27 16:00

Письмо с „Титаника“ продали на аукционе за 350 000 евро

 
Deutsche Welle
Titanikas
Titanikas
ФОТО: Reuters Photographer | Scanpix

В Великобритании продали с молотка письмо, написанное на борту „Титаника“. Автор рассказывал, что „это прекрасное судно“, за считанные дни до катастрофы.

Отправленное с парохода „Титаник“ письмо продано на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро). Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 26 апреля.

„Это прекрасное судно“

Подписанная открытка была отправлена пассажиром первого класса Арчибальдом Грейси IV - американским инвестором и писателем. Документ выставил на торги его внучатый племянник.

„Это прекрасное судно, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение“, - писал его двоюродный дед вскоре после отплытия.

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Источник
Deutsche Welle
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