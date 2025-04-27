Письмо с „Титаника“ продали на аукционе за 350 000 евро

Отправленное с парохода „Титаник“ письмо продано на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро). Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 26 апреля.

„Это прекрасное судно“

Подписанная открытка была отправлена пассажиром первого класса Арчибальдом Грейси IV - американским инвестором и писателем. Документ выставил на торги его внучатый племянник.