Пираты против Трампа. Когда хуситы снимут блокаду главного морского пути из Азии в Европу?

Еще летом 2023 года через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив перевозились товары примерно на 1 трлн долларов в год — это 15% всей мировой торговли. Теперь контейнеровозы, балкеры и танкеры предпочитают ходить между Азией и Европой длинным путем вокруг Африки.
За прошедший год хуситы атаковали торговые суда свыше 100 раз, подсчитал Вашингтонский институт ближневосточной политики. В итоге транзит в Красном море сократился более чем вдвое.
У хуситских берегов по-прежнему ходят китайские контейнеровозы, российский теневой танкерный флот и некоторые западные перевозчики под охраной фрегатов НАТО. Однако за последний год общий трафик уменьшился до примерно 900 торговых судов в октябре 2024 года с двух с лишним тысяч в ноябре 2023 года, свидетельствуют данные отраслевого издания Lloyd’s List.
Египет, которому принадлежит Суэцкий канал, потерял на этом 7 млрд долларов в прошлом году. Доход сократился на 60%, что лишь усугубило кризис в стране, которая пережила девальвацию и удержалась на плаву только благодаря кредитам МВФ и ОАЭ на десятки миллиардов долларов.
Египет лишь верхушка айсберга.
Торговый флот — кровеносная система мировой торговли. Морем перевозится более 80% всех товаров в мире: от нефти и бокситов до лекарств, автомобилей и бананов. Европа импортирует морем из стран Азии и Персидского залива почти 15% всех товаров и сырья, и привыкла делать это кратчайшим путем — через Суэцкий канал.
Теперь же капитаны избегают его и предпочитают огибать Мыс доброй надежды, добавляя почти 10 дней пути.
Красным морем проходят только те, кого хуситы пока не считают врагами. Прежде всего, российский танкерный флот и торговые суда Китая, ОАЭ и Турции, выяснил Lloyd’s List.
Однако и им не гарантирована безопасность. В октябре под обстрел попал танкер российского „теневого флота“ Cordelia Moon, который хуситы ошибочно сочли британским. Он возвращался из Индии, куда возил российскую нефть.
Когда хуситы снимут блокаду
Как только было заключено перемирие между Израилем и ХАМАС на прошлой неделе, хуситы пообещали воздержаться от нападений на всех, кроме израильтян, но предупредили, что снимут блокаду, только когда установится устойчивый мир.
В это не верит пока никто, включая египетские власти.
„Мы сомневаемся, что ситуация в Суэцком канале немедленно нормализуется“, — сказал на этой неделе министр внешней торговли Египта Хасан эль-Хатиб в эфире телевидения Bloomberg.
Силы НАТО и Израиль бомбят хуситов в попытке подорвать их возможности атаковать торговые суда ракетами и дронами с воздуха и морем. Они нанесли с десяток ударов по хуситам за последний год.
„Однако урон военной машине хуситов оказался ограниченным“, — отмечают эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики.
Приспособились и перевозчики. Их прибыль лишь выросла вместе со ставками на транспортировку, несмотря на дополнительные расходы на топливо и страхование. Возвращаться в Красное море они не спешат. Там по-прежнему опасно, предупреждает клиентов крупнейший оператор контейнерных морских перевозок датская Maersk.
К тому же, неожиданное открытие короткого маршрута из Азии в Европу обрушит ставки фрахта и подорвет прибыль перевозчиков, отмечает Lloyd’s List.
Слово за Трампом
Отправлять танкеры и контейнеровозы в хуситские воды не торопятся даже операторы, не имеющие отношения к ненавистным хуситам Америке и Европе.
„Несмотря на прекращение огня в Газе и заявление йеменских хуситов, судоходство в Красном море остается рискованным“, — цитирует Reuters одного из директоров нефтяной компании Абу-Даби Абдулкарима эль-Масаби.
Будущее зависит от президента США Дональда Трампа и отношений США с Ираном, отмечают эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики.
В свой первый срок Трамп ужесточил санкции против иранской нефтяной промышленности. В Персидском заливе было неспокойно, и в нападениях обвиняли Иран — главного спонсора хуситов.
„Если администрация Трампа снова займет жесткую позицию в отношении Ирана, можно ожидать ответных действий на море, аналогичных тем, что имели место в период с 2018 по 2020 год. Но на этот раз Иран может активнее задействовать хуситов“, — пишут они.
Трамп пока окончательно не сформулировал свою позицию в отношении Ирана, однако с хуситами медлить не стал. Он немедленно вернул им звание террористической организации.
А значит, кризис в Красном море далек от разрешения. Хуситы оправдывали атаки на торговый флот не только войной в Газе, но и „американо-британской агрессией против Йемена“, отмечает Ноам Райдан из Вашингтонского института ближневосточной политики.
Объявление хуситов террористами вряд ли снимет эту претензию.