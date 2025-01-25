Пираты против Трампа. Когда хуситы снимут блокаду главного морского пути из Азии в Европу?

У хуситских берегов по-прежнему ходят китайские контейнеровозы, российский теневой танкерный флот и некоторые западные перевозчики под охраной фрегатов НАТО. Однако за последний год общий трафик уменьшился до примерно 900 торговых судов в октябре 2024 года с двух с лишним тысяч в ноябре 2023 года, свидетельствуют данные отраслевого издания Lloyd’s List.

За прошедший год хуситы атаковали торговые суда свыше 100 раз, подсчитал Вашингтонский институт ближневосточной политики. В итоге транзит в Красном море сократился более чем вдвое.

Еще летом 2023 года через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив перевозились товары примерно на 1 трлн долларов в год — это 15% всей мировой торговли. Теперь контейнеровозы, балкеры и танкеры предпочитают ходить между Азией и Европой длинным путем вокруг Африки.

Теперь же капитаны избегают его и предпочитают огибать Мыс доброй надежды, добавляя почти 10 дней пути.

Торговый флот — кровеносная система мировой торговли. Морем перевозится более 80% всех товаров в мире: от нефти и бокситов до лекарств, автомобилей и бананов. Европа импортирует морем из стран Азии и Персидского залива почти 15% всех товаров и сырья, и привыкла делать это кратчайшим путем — через Суэцкий канал.

Египет, которому принадлежит Суэцкий канал, потерял на этом 7 млрд долларов в прошлом году. Доход сократился на 60%, что лишь усугубило кризис в стране, которая пережила девальвацию и удержалась на плаву только благодаря кредитам МВФ и ОАЭ на десятки миллиардов долларов.

Красным морем проходят только те, кого хуситы пока не считают врагами. Прежде всего, российский танкерный флот и торговые суда Китая, ОАЭ и Турции, выяснил Lloyd’s List.

Однако и им не гарантирована безопасность. В октябре под обстрел попал танкер российского „теневого флота“ Cordelia Moon, который хуситы ошибочно сочли британским. Он возвращался из Индии, куда возил российскую нефть.

Когда хуситы снимут блокаду

Как только было заключено перемирие между Израилем и ХАМАС на прошлой неделе, хуситы пообещали воздержаться от нападений на всех, кроме израильтян, но предупредили, что снимут блокаду, только когда установится устойчивый мир.

В это не верит пока никто, включая египетские власти.