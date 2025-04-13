Песков: Беседа Путина с Уиткоффом - шаг ко встрече с Трампом

Переговоры Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге стали „дополнительным шагом в сторону“ встречи глав РФ и США, заявил в воскресенье, 13 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире программы „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия-1“.
Песков уточнил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится „в соответствующее время“, и к ней „нужно подготовиться“. Он также напомнил, что оба президента публично заявляли о необходимости ее проведения.
Песков: Все движется очень хорошо
„На самом деле, все движется очень хорошо“, - прокомментировал Дмитрий Песков текущее положение российско-американских отношений. Вместе с тем, он заявил, что „сиюминутных“ результатов ожидать не стоит, так как между странами имеют место „слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были“.
„Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия“, - пояснил он.
Песков уточнил, что сейчас, в частности, на повестке стоят вопросы, связанные с возобновлением „нормальной деятельности“ дипломатических представительств России и США. „Плюс к этому мы видим, что идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей“, - добавил пресс-секретарь Путина.
Трамп: Переговоры о прекращении войны в Украине продвигаются „неплохо“
„Я думаю, что ситуация между Украиной и Россией, возможно, развивается нормально, и скоро вы сами все узнаете. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться, и посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, все идет неплохо“, - так прокомментировал ход переговоров о прекращении войны России против Украины президент США Дональд Трамп 12 апреля.
11 апреля спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным. Они состоялись на фоне застоя в диалоге между США и Россией по поводу прекращения огня в Украине, необходимого для возможного мирного соглашения. В частности, президент США заговорил о возможности введения вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, если почувствует, что Кремль затягивает с заключением соглашения.