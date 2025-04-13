Песков: Беседа Путина с Уиткоффом - шаг ко встрече с Трампом

„На самом деле, все движется очень хорошо“, - прокомментировал Дмитрий Песков текущее положение российско-американских отношений. Вместе с тем, он заявил, что „сиюминутных“ результатов ожидать не стоит, так как между странами имеют место „слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были“.

Песков уточнил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится „в соответствующее время“, и к ней „нужно подготовиться“. Он также напомнил, что оба президента публично заявляли о необходимости ее проведения.

Переговоры Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге стали „дополнительным шагом в сторону“ встречи глав РФ и США, заявил в воскресенье, 13 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире программы „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия-1“.

„Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия“, - пояснил он.

Песков уточнил, что сейчас, в частности, на повестке стоят вопросы, связанные с возобновлением „нормальной деятельности“ дипломатических представительств России и США. „Плюс к этому мы видим, что идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей“, - добавил пресс-секретарь Путина.

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