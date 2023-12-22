Первый зарубежный визит нового главы МИД Польши - в Украину

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 22 декабря, прибыл в Украину. Это первая зарубежная поездка Сикорского в нынешней должности главы польского МИДа. "Первый визит за границу. Уже на месте", - написал он в социальной сети Х, опубликовав свою фотографию в центре Киева.

По данным польской радиостанции RMF24, Сикорский выступит в Верховной раде. Подробности программы его визита не разглашаются из соображений безопасности.

Политобозреватели считают этот визит сигналом нового польского правительства о том, что оно продолжит поддерживать Украину, причем Сикорский уже назвал эту поддержку приоритетом для нового кабинета.