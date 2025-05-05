Первый тур выборов президента Румынии выиграл националист и поклонник Трампа Джордже Симион

Власти Румынии утверждают, что располагают разведданными, подтверждающими вмешательство иностранных государств, в частности России, в ход предыдущих выборов. Румынская разведка заявила, что страна является объектом „агрессивных“ гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Это вторая попытка страны избрать президента: в ноябре прошлого года Конституционный суд отменил результаты гонки, в которой побеждал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.

Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов. В прошлый раз претендентов на президентский пост было 13.

По итогам подсчета 99% голосов во втором туре 18 мая 38-летний лидер „Альянса за объединение румын“ Симион будет бороться за пост президента с мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.

Джордже Симион прокомментировал в X свой успех в первом туре: „Я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто решил проголосовать (за меня). Это был акт мужества, доверия и солидарности. Я благодарен и заверяю их в том, что их доверие не будет предано“, — написал он.

„Существует несколько способов, с помощью которых, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может занять руководящую должность, и мы ими воспользуемся“, — сказал Симион.

Джордже Симион заявил, что в случае победы на выборах может привести во власть отстраненного кандидата Кэлина Джорджеску.

В этот раз ЦИК Румынии не пустил Джорджеску на выборы , поданная в Верховный суд апелляция не помогла.

„На этих выборах речь идет не о том или ином кандидате, а о каждом румыне, которому лгали, которого игнорировали, которого унижали, но у которого все еще есть силы верить и защищать свою идентичность и права“, — заявил он в пятницу.

Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы, за что официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну.

Он называет Владимира Путиным военным преступником, но при этом выступает против поставок оружия Украине, где он объявлен персоной нон грата. Симион также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

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