Первые указы Трампа: иммиграция, выход из ВОЗ и помилования

В понедельник, 20 января, в день вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал целый пакет исполнительных указов. Необычным было не только их большое количество, но и то где и как это происходило - за красным столом на стадионе Capitаl One Arena в Вашингтоне на глазах у десятков тысяч ликующих сторонников Трампа, собравшихся здесь, чтобы посмотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации, а потом и лично поприветствовать своего любимца.
Как правило, новый президент США подписывает свои первые указы в Овальном кабинете Белого дома, что Дональд Трамп также сделал позднее в тот же день. Исполнительные указы - это распоряжения, которые глава государства издает без согласования с Конгрессом, прерогативой которого является принятие законов. Таким образом американский президент может обойти Палату представителей и Сенат, издавая свои собственные нормативные акты, обязательные для федеральных чиновников.
„Исполнительные указы задают рамки для деятельности (федеральных. - Ред.) агентств“, - сообщила DW по электронной почте Мишель Иган, профессор политики, управления и экономики Американского университета в Вашингтоне. Однако они могут быть оспорены в суде и отменены следующим президентом. Подписание таких документов в США „становится все более важной формой управления, но они также легко отменяются“, добавила Иган.
Какие исполнительные указы подписал Трамп в день своей инаугурации?
Первым своим указом 47-й президент Соединенных Штатов отменил действие 78 нормативных актов, изданных его предшественником Джо Байденом. Среди других указов, подписанных на Capitаl One Arena, - распоряжение всем федеральным агентствам и департаментам решить проблему роста стоимости жизни, а также прекратить цензуру свободы слова со стороны правительства.
Дональд Трамп также подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, а позже в Белом доме - директиву о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). „Многие избиратели Трампа скептически относятся к международным политическим организациям и институтам, так что мы увидели, как две крупные кости были им брошены в самом начале президентства“, - пояснила DW Джей Майлз Коулман, аналитик по выборам из Центра политики Университета Вирджинии.
Одна из главных тем предвыборной кампании Трампа - иммиграция - также оказалась затронута исполнительными указами, увидевшими свет в день инаугурации. Президент объявил чрезвычайное положение на границе США с Мексикой, чтобы власти смогли взять под контроль катастрофическую, по оценке Трампа, ситуацию и остановить „нашествие“ нелегальных иммигрантов, которое, как он выразился, произошло во время правления Байдена.
Еще один важный тезис предвыборной кампании республиканца - вопросы прав ЛГБТК+ - также нашел отражение в одном из указов, подписанных 20 января. В нем говорится, что отныне в соотвествии с официальной политикой правительства Соединенных Штатов существуют только два пола - мужской и женский, а небинарных или прочих вариантов больше нет. Этот указ также предписывает федеральным агентствам прекратить проведение политики, начатой при президенте Байдене, которая облегчала трансгендерам обновление гендерной принадлежности в федеральных удостоверениях личности.
Что означают для США первые указы Трампа?
Распоряжения, подписанные Дональдом Трампом в первый же день его пребывания в должности, по мнению наблюдателей, свидетельствуют о приоритетах нового президента. „Я думаю, что эти вопросы (культурной войны - конфликта между традиционными или консервативными и прогрессивными или либеральными ценностями. - Ред.) будут занимать видное место в первые дни работы новой администрации и нового Конгресса“, - отметил в беседе с DW Крейг Саперштейн, партнер практики государственной политики международной юридической фирмы Pillsbury.
В то же время не все указы Трампа, изданные в первый день его второго срока, несут в себе немедленные перемены для США. Например, выход страны из ВОЗ вступит в силу только через год. Пройдет немало времени, прежде чем американцы почувствуют последствия некоторых других распоряжений, указывает коллега Саперштейна Эйми Гош. Трамп может подписать указ о введении чрезвычайного положения, но политика, которую он хотел бы реализовать с помощью этого инструмента, должна преодолеть многоступенчатую процедуру в соответствующих федеральных агентствах, уточнила Гош.
„Детали того, как все это будет развиваться, действительно очень важны. Потому что многое может измениться в плане того, на кого повлияют нововведения, когда это случится и есть ли тут исключения, - заявила DW Эйми Гош из Pillsbury. - Некоторые вещи могут произойти в первый день, но многие из документов (подписанных Трампом. - Ред.) пройдут период изучения, пересмотра и других административных процедур“.
Трамп помиловал участников штурма Капитолия
В Овальном кабинете Дональд Трамп также подписал указы о помиловании почти всех 1600 обвиняемых, которые проходят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, имевшего цель помешать передаче власти избранному президенту Джо Байдену. Ранее, выступая на Capitаl One Arena, Трамп назвал этих людей „заложниками 6 января“.
Он заявил об этом, выступая перед израильтянами, члены семей которых были захвачены в заложники во время нападения террористов из ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Американцы, которых Трамп неоднократно назвал „заложниками 6 января“, - это сотни обвиняемых, многие из которых под присягой признались в совершении уголовных преступлений при штурме Капитолия или были признаны виновными судьями либо коллегией присяжных.
Подписание президентом США большого количества помилований в первый же день своего пребывания в должности - редкое явление. „Обычно помилование это что-то, что происходит в конце правления. Но для президента Трампа, если вы обращали внимание на его предвыборную кампанию и на все, что говорилось после выборов, неудивительно, что помилование стало частью программы его первого дня (пребывания в должности. - Ред.). Потому что это было действительно важной частью его обоснования того, почему он снова баллотируется в президенты“, - подвела итог Эйми Гош.