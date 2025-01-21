Первые указы Трампа: иммиграция, выход из ВОЗ и помилования

Подписание президентом США большого количества помилований в первый же день своего пребывания в должности - редкое явление. „Обычно помилование это что-то, что происходит в конце правления. Но для президента Трампа, если вы обращали внимание на его предвыборную кампанию и на все, что говорилось после выборов, неудивительно, что помилование стало частью программы его первого дня (пребывания в должности. - Ред.). Потому что это было действительно важной частью его обоснования того, почему он снова баллотируется в президенты“, - подвела итог Эйми Гош.