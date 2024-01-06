Первая предвыборная речь Байдена: Трамп — фундаментальная угроза демократии

«Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки, — это самый актуальный вопрос нашего времени (…) В нем вся суть выборов 2024 года», — подчеркнул нынешний президент в своей эмоциональной речи.

Трамп в свою очередь резко отреагировал на нее во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова. Он назвал ее «жалкой страшилкой» и сказал, что Байден сам — угроза демократии.

«Послужной список Байдена — это непрерывная череда [проявлений] слабости, некомпетентности, коррупции и провалов», — заявил Трамп.

В своей речи Байден вернулся к теме, которую он поднимал снова и снова в последние годы. На этот раз он привел в пример нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы обосновать свою точку зрения.

В тот день сторонники Трампа ворвались здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Это произошло за две недели до того, как он должен был вступить в должность.