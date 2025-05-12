Перемирие не началось, но Зеленский ждет Путина в Стамбуле. Состоятся ли эти переговоры и принесут ли они мир?

Владимир Путин, однако, фактически отверг это требование, в ответ предложив начать или, вернее, продолжить переговоры в Стамбуле в четверг без предварительных условий.

В субботу прибывшие в Киев лидеры европейских стран потребовали от России с 12 мая прекратить огонь на 30 дней, пригрозив в ответ новыми санкциями, с чем согласился и президент США .

Военные действия также продолжились и на фронте. Официальный представитель группировки украинских войск „Хортица“ Виктор Трегубов сообщил, что на востоке Украины российские войска вернулись к обычному числу атак.

Эту позицию они обсудили с президентом США Дональдом Трампом, и он с ней согласился.

В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявили, что Россия должна прекратить огонь с 12 мая, чтобы обеспечить начало мирного процесса.

Аналитики отмечают, что Зеленский не хочет ссориться с Трампом, но о перспективах переговоров в Стамбуле, если они вообще состоятся, отзываются скептически.

Дональд Трамп предложил Киеву немедленно соглашаться, и президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности лично встретиться Путиным в Стамбуле, таким образом отступив от планов и заявлений, сделанных накануне.

По словам Путина, новые переговоры должны стать продолжением стамбульских переговоров 2022 года. „Начать предлагаем без промедления, в Стамбуле… где они были прерваны“, — заявил Путин, добавив, что тогда переговоры, которые не увенчались перемирием, сорвала, по его мнению, Украина.

Владимир Путин поздно вечером в субботу созвал журналистов, в том числе и иностранных, и по сути отверг требование о перемирии. Вместо этого он предложил провести прямые переговоры Москвы и Киева и назначить их на 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

„Мы ожидаем, что Москва согласится на перемирие, которое обеспечит реальные переговоры. Сначала оружие должно утихнуть, а затем можно начинать дискуссии“, — сказал недавно вступивший в должность канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европейцы также пригрозили ввести новые санкции против России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил готовность принять мирные переговоры между Россией и Украиной. При этом, судя по сообщению канцелярии президента, Эрдоган поддержал позицию западных союзников Украины, требующих прекращения огня до начала переговоров.

В воскресенье специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог также заявил, что первым шагом должно стать 30-дневное прекращение огня, и „уже во время него необходимо переходить к мирным переговорам, а не наоборот“.

Утром в воскресенье Владимир Зеленский снова подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Это была его первая реакция на ночное заявление Путина.

„Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии“, — заявил Путин, добавив, что теперь „мяч на стороне Украины“.

„Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне , в которой нельзя было победить (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки“, — добавил президент США.

„Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это, незамедлительно, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — По крайней мере они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и действовать соответственно“.

Затем в ситуацию вмешался Дональд Трамп. Вечером в воскресенье президент США заявил, что Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье вновь заявил, что будет лично ждать Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая, но ключевым является прекращение огня Россией.

„Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции — и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция“, — сказал Зеленский.

Россия на это предложение пока не ответила. Неясно также, как будут развиваться события, если в Стамбул приедет российская делегация, в которой не будет Путина.