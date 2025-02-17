Переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Состав делегаций РФ и США

По словам собеседников Axios, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Тот в эфире телеканала Fox News в воскресенье заявил, что уже вечером 16 февраля он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда 17 февраля после визита в Израиль, пишет Axios.