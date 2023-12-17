Переговоры с Украиной и Молдовой, защита курьеров, права родителей. Евродайджест: главные события недели

Принятое на саммите решение позволит Еврокомиссии начать подготовку технических аспектов для переговоров с Украиной и Молдовой (так называемую "переговорную рамку"). Вероятно, ее утвердят к весне 2024 года, если к тому моменту обе страны выполнят предыдущие рекомендации, затем начнется содержательная часть переговоров. Как отмечает Deutsche Welle, в среднем они продолжаются пять лет. Глава Европейского совета Шарль Мишель ранее говорил, что вхождение в состав ЕС действующих стран-кандидатов, в том числе Украины и Молдовы, должно произойти до 2030 года.

В преддверии своей встречи в Брюсселе европейские лидеры ожидали мучительных переговоров вокруг Украины — во многом из-за позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана, неоднократно и публично заявлявшего, что не поддержит решение о формальном начале переговоров. Остальные страны ЕС были готовы проголосовать "за", президенты и премьер-министры ночью и утром перед заседанием даже провели несколько неформальных встреч с Орбаном и между собой. В итоге глава венгерского правительства просто вышел из зала заседаний во время голосования, поэтому его результат получился единогласным, как того требует регламент. "У нас были хорошие дебаты, но под конец я понял, что достичь соглашения будет сложно. И тут [канцлер ФРГ Олаф] Шольц предложил Орбану: для вас было бы возможно принять решение, не находясь в зале? По закону это возможно, если есть единогласное мнение, при отсутствии Венгрии", — рассказал нидерландский премьер-министр Марк Рютте. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, такой сценарий был заранее согласован с Орбаном и стал результатом дипломатических усилий сразу нескольких европейских лидеров, однако непосредственным автором идеи действительно стал Шольц.