Переговоры о вступлении Украины в ЕС приостановлены до лета

Ожидалось, что это решение может заблокировать Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно и крайне категорично выступал против начала этих переговоров. Орбан заявлял, что Украине необходимы реформы, которые она, по его словам, по-прежнему не провела. По сообщениям из кругов Евросоюза, решение было принято, когда Виктор Орбан отсутствовал в зале заседаний. Тем не менее, кворум Европейского совета был соблюден. Сам Орбан заявил в соцсети Facebook, что он воздержался от голосования, так как не хотел принимать участие в том, что он назвал "плохим решением".